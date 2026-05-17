Espot assegura que el marge per poder modificar la llei “és relativament limitat” malgrat la protesta ciutadana

El cap de Govern, Xavier Espot, ha tornat a defensar la proposta legislativa sobre la descongelació dels contractes de lloguer impulsada per l’Executiu després de la manifestació ciutadana celebrada aquest dissabte pels carrers d’Andorra la Vella. Així, el mandatari ha assegurat que el Govern respecta la mobilització i ha remarcat que el problema de l’habitatge “està al centre de les preocupacions de la nostra ciutadania”. “Hi hagués hagut 500, 1.200 o 2.000 persones, això no treu, en primer lloc, el respecte del Govern cap a les persones que s’han manifestat”, ha afegit.
En aquest sentit, Espot ha qualificat la mobilització com “una mostra de salut democràtica”, especialment pel fet que es desenvolupés “des del pacifisme i des de la correcció i la cortesia”, malgrat reconèixer que es van sentir “algunes consignes una mica pujades de to”. Tanmateix, ha insistit que el descontentament ciutadà no és nou i ha recordat que el Govern “fa anys que treballa de valent” per trobar solucions a la problemàtica de l’habitatge: “Segurament és la qüestió que més preocupa a la gran majoria dels ciutadans i ciutadanes avui en dia”.
“Els llogaters no deixen de ser la part més vulnerable o la part més feble d’aquesta relació […] Això el que està fent és generar un neguit amb molts propietaris i molts llogaters que tampoc és correcte” – Xavier Espot
Espot, però, ha defensat que la llei busca un equilibri entre les demandes dels propietaris i les reivindicacions dels col·lectius de llogaters. “No pot ser fil per randa ni les receptes de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles ni les receptes del Sindicat de l’Habitatge”, ha manifestat, tot recordant que “els llogaters no deixen de ser la part més vulnerable o la part més feble d’aquesta relació”. A més, també ha rebutjat les acusacions que defineixen la reforma legislativa com una “llei d’expulsió programada del país”. “A mi em sembla que això el que està fent és generar un neguit amb molts propietaris i molts llogaters que tampoc és correcte”, ha afirmat.
En aquesta línia, el dirigent demòcrata ha remarcat que el text no és fruit “d’un exercici d’improvisació” i ha recordat que la reflexió sobre la desintervenció del mercat de lloguer es va iniciar al començament de la legislatura, coincidint amb la pròrroga forçosa dels contractes durant tres anys. “Hem optat per una solució a mig camí”, ha explicat, defensant una desintervenció progressiva durant un període de tres o quatre anys i limitant els increments dels lloguers quan es produeixi un canvi d’inquilí. Així i tot, i malgrat insistir en “la mà estesa al diàleg”, Espot ha advertit que el procés de negociació amb els diferents sectors “ja s’ha fet” durant l’elaboració de la llei. “El recorregut de possibles modificacions o noves reformes legislatives és relativament limitat”, ha conclòs.