La població flotant registrada al Principat durant el segon trimestre de l’any supera els 2,6 milions de persones

La població flotant registrada al Principat durant el segon trimestre de l’any ha estat de 2.623.541 persones. Aquesta xifra recull el total de persones que han estat presents al país al llarg d’aquest període. A banda, pel que fa a la població estacional, el total registrat durant el segon trimestre ha estat de 3.204.881 persones, una dada que equival a una mitjana mensual diària de 35.610 persones presents al territori durant el període analitzat.
En termes d’equivalència a temps complet, s’observa una disminució del 5,3% respecte al segon trimestre del 2025, període en què es van registrar 37.598 persones. Això representa un 39,7% de la població estimada del país, la qual s’estima en 89.752 persones a 30 de juny.
Pel que fa a la població equivalent, entesa com el nombre de residents a temps complet que generarien la mateixa demanda de serveis i infraestructures que la població observada durant el trimestre, la xifra s’ha situat en 120.510 persones, de mitjana. Aquesta dada suposa un augment del 0,2% en comparació amb el segon trimestre de l’any 2025, en el qual la població equivalent va ser de 120.275 persones.