El SHA detalla la protesta i alerta que la desintervenció “beneficia més l’altra contrapart” i pot expulsar els llogaters

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) ha donat més detalls, al llarg d’aquest dilluns, de la concentració convocada per a aquest dimarts a les 19.30 hores davant del Consell General en protesta per la llei de desintervenció del mercat del lloguer que el Govern preveu tramitar. Així, la portaveu del sindicat, Rebeca Bonache, ha anunciat, en declaracions a EL PERIÒDIC, que “farem una concentració com les que vam fer temps enrere” i ha precisat que la mobilització respon al fet que “la desintervenció ja arriba” amb “unes dinàmiques i unes causes que beneficien més l’altra contrapart que les llogateres i els llogaters d’aquí a Andorra”. En aquest sentit, ha remarcat que l’acte comptarà amb el suport d’altres col·lectius i associacions del país.
Durant la concentració està prevista la lectura d’un manifest i un torn obert de paraules “per a tothom que vulgui parlar-hi”. A més, Bonache ha avançat que de la trobada “pot ser que surti la propera data per fer una manifestació”, en funció de la participació i l’organització posterior: “Esperem i tenim moltes ganes que la gent vingui, que estigui recolzada, animada i preparada per organitzar-se col·lectivament i democràticament en consens”. L’objectiu, segons ha afegit, és “poder fer una gran manifestació en contra d’aquesta llei de desintervenció que nosaltres ja l’hem batejat com la llei d’expulsió programada”.
“Les famílies que porten molts anys aquí treballant i vivint aquí, que han fet arrels, comunitat i amics, han d’agafar els trastos i marxar perquè no poden pagar un lloguer assequible” – Rebeca Bonache
“Aquesta liberalització de contractes pot arribar a un punt en què la gent ja no espera el 2027”, ha exposat Bonache, afirmant que “n’hi ha gent que prefereix no lluitar perquè diuen que no tenen res per guanyar i agafen les maletes i marxen del país”. En aquest sentit, la portaveu ha detallat els efectes que ja comencen a percebre entre diversos col·lectius. “Els pensionistes no poden viure amb les petites pensions que tenen”, mentre que “el jovent no pot emancipar-se i el que mira és buscar feina en altres països o altres alternatives per marxar d’Andorra”. En aquesta línia, ha afegit que “les famílies que porten molts anys aquí treballant i vivint aquí, que han fet arrels, comunitat i amics, han d’agafar els trastos i marxar perquè no poden pagar un lloguer assequible”.
“No és només la classe emigrant la que pateix, també pateixen andorrans i andorranes que es veuen amb la necessitat d’haver de marxar del país”, ha apuntat la portaveu sindical, qui ha qualificat el fenomen de preocupant: “Fa molta pena que gent que ha fet país, que ha treballat tota la seva vida aquí, s’hagi de veure obligada a marxar”. “Tot això és el que està fent que la gent s’escalfi, que es tregui la por i tingui les ganes de sortir a demanar un dret tan imprescindible com és l’habitatge digne”, ha afegit, reclamant “poder viure i arribar a final de mes tranquil·lament, i poder quedar-se a viure al país”. En aquesta línia, ha conclòs fent una crida directa: “La gent ha de sortir al carrer, ha de treure’s la por i ha d’organitzar-se. Estem aquí per a tot aquell o aquella que vulgui estar al costat del sindicat i fer una lluita col·lectiva”.