Uns esquiadors ignoren el tancament d’Arinsal i accedeixen a una zona senyalitzada amb risc imminent d’allau

Durant les tasques de seguretat i manteniment a les 08.00 hores a Arinsal, els equips de l’estació han pogut enregistrar en vídeo un parell d’esquiadors de muntanya ascendint per l’estació, la qual estava tancada, malgrat les advertències d’allau i la senyalització visible de no traspassar la zona. A més, han fet cas omís de les indicacions d’un treballador, qui els ha avisat que s’estava duent a terme el PIDA (Pla d’Intervenció de Desencadenament d’Allaus) i que no es podia accedir, fet que agreuja encara més la situació.
Cal destacar que aquest tipus d’actuacions són altament imprudents i posen en risc tant els usuaris com els professionals que treballen per garantir la seguretat del domini. En el moment que han passat ambdós esquiadors, la càrrega explosiva per desencadenar l’allau en qüestió, al pic del Port Negre, ja estava col·locada, i per tant no es podia fer res per aturar-ho. Per sort, els esquiadors han passat uns segons abans de produir-se l’allau.
Des de les estacions andorranes es fa una crida a la prudència, la responsabilitat i es demana el màxim respecte per la feina dels equips tècnics, els quals operen en condicions complexes per assegurar i estabilitzar el terreny. Es recorda que cal respectar estrictament els horaris d’obertura dels circuits d’esquí de muntanya, els quals han estat dissenyats precisament perquè aquesta modalitat es pugui dur a terme amb completa seguretat. Les estacions disposen de diferents circuits, alguns habilitats de 09.00 a 17.00 hores, i d’altres als que es pot accedir entre les 17.00 i les 22.00 hores. Fora dels horaris establerts hi ha personal treballant, riscos reals d’allaus i situacions que poden esdevenir molt perilloses. En aquest sentit, cal recordar que les màquines trepitjaneu treballen de nit i en diferents zones dels dominis, i que els cables que les sostenen poden provocar greus accidents.