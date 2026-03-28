  El mapa meteorològic apunta a un front que afectarà progressivament el país.
Meteorologia adversa

El servei Meteorològic activa un avís taronja per vent violent al Principat el qual baixarà a groc durant la jornada

La combinació de vent intens i neu manté activats els avisos i pot complicar la mobilitat, especialment a la xarxa viària de muntanya

El servei Meteorològic ha informat d’un episodi de meteorologia adversa aquest dissabte, marcat per l’arribada d’un front que afectarà progressivament tot el país. Durant el matí, s’ha activat l’avís taronja per vent violent, amb ratxes intenses especialment a les zones més exposades. De cara a la resta de la jornada, el nivell de risc es rebaixa a groc, tot i que el vent continuarà sent destacable.

Pel que fa a l’evolució del temps, la jornada ha començat amb nuvolositat baixa a l’extrem nord d’Andorra. A partir del migdia, però, els núvols s’estendran de nord a sud, acompanyats de nevades que aniran guanyant protagonisme amb el pas de les hores.

La combinació de vent intens i neu manté activats els avisos meteorològics i pot complicar la mobilitat, especialment a la xarxa viària de muntanya. Per aquest motiu, els servei Meteorològic recomana prudència i seguir l’evolució de les previsions al llarg del dia.

Notícies relacionades
FEDA s’adhereix a l’Hora del Planeta i convida la ciutadania a apagar els llums diumenge de 20.30 a 21.30 hores
Competitivitat fiscal i temps de resposta
La selecció sub21 repeteix la fita de l’any 2020 i la totpoderosa Anglaterra acaba empatant amb un penal a l’afegit (1-1)

Notícies destacades
  • Societat
Govern i importadors analitzen com frenar la pèrdua de competitivitat dels carburants davant les rebaixes fiscals
  • Societat, Tribunals
El jove madrileny condemnat per agressió sexual al Pas no tornarà a la Comella tot i la pena de tres anys
  • Societat
‘Roc del Queer’ irromp com un espai digital del col·lectiu LGBTIQA+: “Faltava un lloc on poder sentir-se representats”
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Una empresa formalitza la candidatura per al projecte publicoprivat de lloguer a preu assequible a Terra Vella
  • Parròquies, Política
L’oposició retreu a la majoria que no executa els projectes malgrat la “gran capacitat econòmica” de la corporació
  • Parròquies, Societat
El 75% dels sol·licitants de Jovial tenen entre 18 i 29 anys: “El dia que compleixis 30 cauràs de la llista d’espera”
