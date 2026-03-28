El servei Meteorològic activa un avís taronja per vent violent al Principat el qual baixarà a groc durant la jornada

El servei Meteorològic ha informat d’un episodi de meteorologia adversa aquest dissabte, marcat per l’arribada d’un front que afectarà progressivament tot el país. Durant el matí, s’ha activat l’avís taronja per vent violent, amb ratxes intenses especialment a les zones més exposades. De cara a la resta de la jornada, el nivell de risc es rebaixa a groc, tot i que el vent continuarà sent destacable.
Pel que fa a l’evolució del temps, la jornada ha començat amb nuvolositat baixa a l’extrem nord d’Andorra. A partir del migdia, però, els núvols s’estendran de nord a sud, acompanyats de nevades que aniran guanyant protagonisme amb el pas de les hores.
La combinació de vent intens i neu manté activats els avisos meteorològics i pot complicar la mobilitat, especialment a la xarxa viària de muntanya. Per aquest motiu, els servei Meteorològic recomana prudència i seguir l’evolució de les previsions al llarg del dia.