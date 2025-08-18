El Servei Meteorològic activa l’avís groc per tempestes intenses amb calamarsa previstes per a aquest dilluns a la tarda

El Servei Meteorològic activa de nou l’avís groc de cara a aquest dilluns a la tarda per la previsió de tempestes que seran localment intenses i que podran anar acompanyades de calamarsa, les quals provocaran un canvi de temperatura i faran baixar la calor del matí. El dia ha començat amb un cel enterbolit, fruit d’una barreja de pols en suspensió i fum dels incendis que tenen lloc a l’oest d’Espanya. El canvi de direcció del vent a component oest està provocant que la proporció de fum sigui major a la registrada aquest diumenge.
Així, els ruixats d’aquesta tarda aniran repartits en dues tongades, una a primera hora de la tarda i una altra al vespre. Les precipitacions refrescaran l’ambient i es donarà per acabada la ratxa càlida. Pel que fa a les temperatures, les màximes seran de 34 graus a Andorra la Vella, de 30 a 1.500 metres i de 18 al Pas de la Casa.
De cara a dimarts, l’arribada d’una pertorbació atlàntica aïllada a nivells alts de l’atmosfera afavorirà el creixement de núvols de tarda, que deixaran precipitacions tempestuoses que podran ser generalitzades, amb un notable descens de la temperatura. Així, les màximes baixaran fins als 24 graus a la capital, als 21 a 1.500 metres i a 13 a la localitat encampadana.