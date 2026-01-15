Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La secretària d'Estat de Salut, Cristina Pérez, junt amb membres del Servei d'Envelliment i Salut, aquest migdia. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
Sistema sanitari

El Servei d’Envelliment i Salut celebra cinc anys davant el repte d’una població andorrana cada cop més envellida

Les previsions indiquen que el 2031 Andorra superarà les 20.000 persones majors de 65 anys, un escenari que obligarà a reforçar recursos

L’envelliment de la població planteja reptes creixents al sistema sanitari, però també obre la porta a noves maneres d’entendre l’atenció a la gent gran. En aquest context, el Servei Envelliment i Salut del SAAS commemora cinc anys d’activitat posant en valor un model assistencial que aposta per la prevenció, l’atenció multidisciplinària i l’autonomia de les persones.

Creat el gener del 2021 i vinculat a l’hospital, el servei ha crescut de manera notable tant en l’àmbit hospitalari com en les consultes externes. “En aquests cinc anys hem vist un creixement exponencial de l’atenció”, ha explicat la responsable del servei, Eva Heras, que ha destacat un augment de més del 200% en l’activitat de consulta externa. Un increment que, segons ha apuntat, respon a l’augment de derivacions des de l’atenció primària i a la consolidació del model geriàtric especialitzat.

Un moment de la celebració dels cinc anys del servei. | Marvin Arquíñigo

La responsable del servei ha recordat que l’envelliment de la població és una realitat creixent. Les previsions indiquen que el 2031 Andorra superarà les 20.000 persones majors de 65 anys, un escenari que obligarà a reforçar recursos i suports. “Ara mateix donem una bona resposta amb els professionals que som, però és evident que amb el temps s’haurà d’anar incrementant el servei”, ha admès. Tot i això, Heras ha remarcat que “envellir és una cosa molt bona, és un privilegi. Però aquest envellir ha d’anar acompanyat d’autonomia. Es tracta de posar vida als anys, no anys a la vida”.

Actualment, el Servei d’Envelliment i Salut compta amb cinc metges i un equip multidisciplinari format per infermeria, fisioterapeutes, terapeutes de rehabilitació, treball social i un preparador físic. Aquest enfocament permet abordar l’atenció a la gent gran des de múltiples vessants, tant a l’hospitalització com en programes comunitaris, grups d’estimulació cognitiva i física o unitats com la de psicogeriatria d’aguts.

Més enllà de les xifres, Heras ha volgut posar l’accent en el canvi de mirada que suposa el servei. “No només tenim en compte la malaltia, sinó també els aspectes cognitius, emocionals, socials i funcionals. Entenem la persona com un tot”, ha remarcat. Aquest enfocament holístic és, segons la metgessa, clau per anticipar situacions de fragilitat i evitar que evolucionin cap a la dependència.

“No només tenim en compte la malaltia, sinó també els aspectes cognitius, emocionals, socials i funcionals. Entenem la persona com un tot” – Eva Heras

En l’àmbit comunitari, el servei ha participat en un estudi de recerca que ha avaluat prop de 900 persones i que recentment s’ha publicat en una revista científica internacional. Els resultats apunten a la importància de la prevenció i de la detecció precoç per garantir més qualitat de vida en l’envelliment.

La responsable del Servei Envelliment i Salut del SAAS, Eva Heras. | Marvin Arquíñigo

Per celebrar els cinc anys, el SAAS ha organitzat una jornada de portes obertes per conèixer les instal·lacions i als professionals del Servei d’Envelliment i Salut, situat a l’edifici de Consultes Externes. Posteriorment, Heras ha donat una conferència sota el nom ‘Un nou model d’atenció a l’envelliment: cinc anys d’experiència del servei Envelliment i Salut’.

La jornada ha clos amb la conferència ‘Un nou model d’atenció a l’envelliment: cinc anys d’experiència del servei Envelliment i Salut’. | Marvin Arquíñigo
El SAAS ha organitzat una jornada de portes obertes. | Marvin Arquíñigo
Comparteix
Notícies relacionades
Escalé critica el procediment del nomenament de Calvó a FEDA i demana més transparència en les designacions
Majoria sense diàleg, un pressupost sense consens
Mor el treballador atrapat per una allau aquest darrer diumenge després d’uns dies ingressat a Cures Intensives

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Losada defensa que l’increment a les escoles bressol d’Andorra la Vella ha estat “un error humà” ja corregit
  • Societat
Astrié respon a la majoria: “Han volgut fer creure que es tracta d’un error i ha sigut una reacció a la nostra acció”
  • Societat
FEDA culmina el manteniment integral dels grups hidroelèctrics i garanteix fins a vint anys més de funcionament
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Cairat nega que s’hagi fixat una data límit per als jardins de Juberri i defensa una sortida dialogada amb Grignon
  • Parròquies
La digitalització de la xarxa d’aigua permet detectar i reparar una fuita de 270.000 litres diaris a Andorra la Vella
  • Parròquies, Societat
La propietària de les escultures de Juberri comença a retirar-les i lamenta la manca d’ajuda per part del comú
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu