El Servei d’Envelliment i Salut celebra cinc anys davant el repte d’una població andorrana cada cop més envellida

L’envelliment de la població planteja reptes creixents al sistema sanitari, però també obre la porta a noves maneres d’entendre l’atenció a la gent gran. En aquest context, el Servei Envelliment i Salut del SAAS commemora cinc anys d’activitat posant en valor un model assistencial que aposta per la prevenció, l’atenció multidisciplinària i l’autonomia de les persones.
Creat el gener del 2021 i vinculat a l’hospital, el servei ha crescut de manera notable tant en l’àmbit hospitalari com en les consultes externes. “En aquests cinc anys hem vist un creixement exponencial de l’atenció”, ha explicat la responsable del servei, Eva Heras, que ha destacat un augment de més del 200% en l’activitat de consulta externa. Un increment que, segons ha apuntat, respon a l’augment de derivacions des de l’atenció primària i a la consolidació del model geriàtric especialitzat.
La responsable del servei ha recordat que l’envelliment de la població és una realitat creixent. Les previsions indiquen que el 2031 Andorra superarà les 20.000 persones majors de 65 anys, un escenari que obligarà a reforçar recursos i suports. “Ara mateix donem una bona resposta amb els professionals que som, però és evident que amb el temps s’haurà d’anar incrementant el servei”, ha admès. Tot i això, Heras ha remarcat que “envellir és una cosa molt bona, és un privilegi. Però aquest envellir ha d’anar acompanyat d’autonomia. Es tracta de posar vida als anys, no anys a la vida”.
Actualment, el Servei d’Envelliment i Salut compta amb cinc metges i un equip multidisciplinari format per infermeria, fisioterapeutes, terapeutes de rehabilitació, treball social i un preparador físic. Aquest enfocament permet abordar l’atenció a la gent gran des de múltiples vessants, tant a l’hospitalització com en programes comunitaris, grups d’estimulació cognitiva i física o unitats com la de psicogeriatria d’aguts.
Més enllà de les xifres, Heras ha volgut posar l’accent en el canvi de mirada que suposa el servei. “No només tenim en compte la malaltia, sinó també els aspectes cognitius, emocionals, socials i funcionals. Entenem la persona com un tot”, ha remarcat. Aquest enfocament holístic és, segons la metgessa, clau per anticipar situacions de fragilitat i evitar que evolucionin cap a la dependència.
En l’àmbit comunitari, el servei ha participat en un estudi de recerca que ha avaluat prop de 900 persones i que recentment s’ha publicat en una revista científica internacional. Els resultats apunten a la importància de la prevenció i de la detecció precoç per garantir més qualitat de vida en l’envelliment.
Per celebrar els cinc anys, el SAAS ha organitzat una jornada de portes obertes per conèixer les instal·lacions i als professionals del Servei d’Envelliment i Salut, situat a l’edifici de Consultes Externes. Posteriorment, Heras ha donat una conferència sota el nom ‘Un nou model d’atenció a l’envelliment: cinc anys d’experiència del servei Envelliment i Salut’.