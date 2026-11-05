El servei d’atenció domiciliària ha atès 293 persones dependents enguany i es preveu que «arribarem a les 300»

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Persones Cuidadores, el Ministeri d’Afers Socials ha organitzat aquesta tarda, a la Llacuna, la conferència ‘Em cuido, et cuido’, adreçada a familiars i cuidadors de persones amb necessitats específiques. L’acte ha aplegat una trentena de persones i ha comptat amb la compareixença de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, qui ha refermat el «compromís amb l’atenció i amb el suport de les famílies».
En aquest sentit, Marín ha defensat el bon funcionament de l’atenció a domicili, la qual enguany ha assolit la xifra de 293 usuaris anuals, assegurant que aquest resultat representa «293 persones que poden rebre atenció i suport en el seu entorn habitual», com també l’acompanyament a les famílies «d’una contribució decisiva a l’autonomia personal, a la permanència al domicili i a la qualitat de vida». A més, la ministra ha afirmat que es preveu arribar a les 300 persones ateses abans d’acabar el 2026.
En aquesta mateixa línia, Marín ha posat de manifest els reforços que el ministeri ha impulsat enguany, ja que la contractació d’una empresa externa ha permès ampliar el personal i enfortir la plantilla en els moments de màxima dificultat, com també l’increment de places en els centres de dia i equipaments sociosanitaris.
«Aquestes millores ens ha ajudat a poder augmentar les hores de servei i de retruc, oferir aquest suport tan important per a les famílies amb l’objectiu de satisfer les seves demandes», ha declarat. Així, les peticions principals de les famílies són hores de servei d’atenció a domicili, rebre formació especialitzada des de diverses àrees sociosanitàries per tal que disposin de més eines i recursos al seu abast, a més d’un acompanyament més gran.
Excedències i prestacions
Tot i haver aconseguit aquests avenços, la ministra ha posat en relleu la necessitat de «qui cuida també ha de poder ser cuidat» i ha destacat que s’està treballant la possibilitat d’establir una prestació destinada a les persones cuidadores i no professionals, en paral·lel amb la petició de sol·licitar una excedència laboral per poder cuidar les persones dependents. Marín ha insistit en la seva importància, alhora de la seva complexitat perquè «requereix una anàlisi rigorosa tant en el sector públic com en el privat», involucrant la CASS.
Com a acció principal de l’esdeveniment, el neuropsicòleg clínic Xavier Montaner ha impartit una ponència per oferir eines a les persones cuidadores i, a la vegada, conscienciar sobre la problemàtica que afecta les persones cuidadores, la qual «sovint passa desapercebuda», plantejant la següent reflexió: «El que necessita un malalt és molt obvi normalment, però el que necessita un cuidador què és?».