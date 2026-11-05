Concòrdia reclama que els drets de les persones amb discapacitat quedin fixats per llei i no depenguin de Govern

Concòrdia ha presentat una quinzena d’esmenes al Projecte de llei qualificada de garantia dels drets de les persones amb discapacitat amb l’objectiu que els drets essencials quedin recollits directament en el text legislatiu i no depenguin del desplegament reglamentari de Govern. La formació també proposa agilitar les valoracions de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA), establir un termini màxim de dos mesos per resoldre-les i permetre que les persones amb necessitats de suport acreditades puguin accedir als recursos corresponents sense haver d’esperar necessàriament el reconeixement administratiu d’un grau de discapacitat.
Una de les principals modificacions plantejades pel grup parlamentari passa per diferenciar el reconeixement legal de la discapacitat de la valoració de les capacitats i les necessitats de suport de cada persona. D’aquesta manera, una persona que necessiti acompanyament educatiu, rehabilitació o assistència social podria accedir a aquests recursos encara que no disposés d’un grau de discapacitat reconegut. Concòrdia defensa, però, mantenir el llindar mínim del 33% per obtenir el reconeixement legal de la condició de persona amb discapacitat, tal com estableix la normativa vigent, sense que aquest percentatge es converteixi en l’única via d’accés als suports.
Concòrdia defensa mantenir el llindar mínim del 33% per obtenir el reconeixement legal de la condició de persona amb discapacitat, tal com estableix la normativa vigent
La proposta posa especial atenció en els infants i adolescents que poden requerir recursos específics sense que això impliqui necessàriament el reconeixement legal d’una discapacitat. En aquests casos, Concòrdia planteja activar suports provisionals davant de necessitats urgents acreditades mentre es completa el procediment de valoració, amb la voluntat d’evitar que els terminis administratius retardin l’atenció. La formació considera que aquesta diferenciació permetria adaptar millor la resposta a les circumstàncies de cada persona i oferir més seguretat jurídica.
Un altre dels punts centrals de les esmenes és el funcionament de la CONAVA. Segons exposa Concòrdia, la comissió es reuneix actualment una vegada al mes, una periodicitat que contribueix a generar llistes d’espera. Per aquest motiu, el grup proposa fixar un termini màxim de dos mesos per efectuar la valoració i emetre una proposta de resolució, amb prioritat per als casos urgents en què l’espera pugui perjudicar greument la salut de la persona.
La formació també reclama reforçar els equips de valoració amb professionals de diferents disciplines i recursos suficients per garantir una avaluació integral. Paral·lelament, planteja establir un sistema d’informació compartit entre els departaments i serveis implicats, amb l’objectiu d’evitar duplicitats i facilitar l’actualització de les dades. Les esmenes també preveuen diferenciar jurídicament la valoració del grau de discapacitat de l’avaluació de les capacitats i les necessitats de suport, encara que totes dues es puguin efectuar conjuntament quan sigui necessari.
La formació també reclama reforçar els equips de valoració amb professionals de diferents disciplines i recursos suficients per garantir una avaluació integral
En l’àmbit educatiu, Concòrdia vol impedir que els bons resultats acadèmics siguin, per si sols, un motiu suficient per reduir o retirar els suports que rep un alumne. El grup considera que aquests recursos s’han de mantenir mentre siguin necessaris i defensa garantir-ne la continuïtat durant els canvis d’etapa educativa, especialment en el pas als estudis superiors. La proposta també inclou les escoles bressol i els espais de lleure, així com la disponibilitat de personal especialitzat, si cal mitjançant entitats acreditades com la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i en coordinació amb els comuns.
Pel que fa a l’àmbit laboral, les esmenes busquen facilitar la reincorporació progressiva de les persones amb discapacitat a la feina sense que això impliqui perdre automàticament les prestacions o els suports reconeguts. L’objectiu és que la recuperació de l’activitat professional no comporti la retirada de recursos que encara puguin ser necessaris i que els ajuts s’adaptin a l’evolució de cada persona.
Finalment, Concòrdia proposa reforçar el seguiment de les polítiques de discapacitat mitjançant un informe anual de l’Observatori Nacional de la Discapacitat i una avaluació externa cada quatre anys. També reclama que el pas al nou sistema no comporti la pèrdua automàtica de graus de discapacitat, prestacions o suports ja reconeguts, de manera que qualsevol revisió sigui individualitzada i motivada. Quant al desplegament normatiu, el grup vol reduir a sis mesos el termini per aprovar els reglaments de la CONAVA, de l’Observatori i de l’accés a la jubilació anticipada per envelliment prematur, i establir un màxim d’un any per a la resta de matèries.