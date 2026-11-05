Un home amb dues ordres d’expulsió amenaça de mort els policies després de causar danys en un hotel d’Encamp

La Policia ha detingut la matinada d’aquest dijous a Encamp un home no resident de 31 anys que hauria causat danys en un hotel i que, durant la intervenció dels agents, els ha insultat i amenaçat de mort. L’arrestat es trobava al país malgrat tenir vigents dues ordres d’expulsió, una de judicial i una altra d’administrativa, que estava incomplint. Se li atribueixen presumptes delictes contra l’Administració de Justícia, la Funció Pública, l’honor i la llibertat.
D’altra banda, dos homes de 36 i 40 anys han estat detinguts aquest dimarts al matí a Canillo i a la Massana com a sospitosos d’haver furtat un bugui valorat en uns 14.000 euros. Els fets es remunten al 2025, quan el vehicle es trobava a la zona de Grau Roig després d’haver patit una avaria. Segons la investigació, els dos homes se l’haurien pogut endur aprofitant aquesta circumstància. Les detencions s’han efectuat per ordre de la Batllia en el marc d’una investigació judicialitzada per presumptes delictes contra el patrimoni.
Altres detencions
Pel que fa a la resta d’actuacions, la Policia ha arrestat dimecres al migdia dos turistes de 35 i 37 anys a la frontera del riu Runer, quan intentaven accedir al Principat amb un gram d’heroïna i tres pastilles d’èxtasi. La mateixa tarda, una dona de 49 anys ha estat detinguda a Andorra la Vella després de veure’s implicada en un accident de trànsit amb danys materials i donar una taxa d’alcoholèmia d’1,47. Finalment, dimecres a la nit, els agents han arrestat una dona de 42 anys com a presumpta autora de delictes contra la integritat física i moral i contra el patrimoni, després d’haver agredit una altra dona i trencat el parabrisa davanter del seu vehicle.