L’Inter d’Escaldes passa de tocar la glòria a caure a l’infern de Belgrad amb un molt cruel gol al descompte (2-1)

La història ha estat a punt d’escriure’s a Sèrbia, però el desenllaç ha estat molt cruel per a un Inter d’Escaldes que ha plantat cara a tot un Estrella Roja de Belgrad i ha somiat amb una victòria que hauria estat històrica per al futbol andorrà (2-1). Tanmateix, quan semblava que almenys s’enduria una recompensa després d’avançar-se al marcador i rebre l’empat, la fortuna li ha girat l’esquena, mai millor dit, en l’últim sospir, i l’ha deixat sense res. Ha estat la tercera desfeta en aquesta fase de lliga de la Conference League.
Els de Felip Ortiz han sortit valents, com ho ha fet en els dos anteriors partits europeus, i pressionant alt, provocant que els serbis no fossin capaços de generar perill tot i monopolitzar la possessió. De mica en mica, els escaldencs s’han anat trobant més còmodes amb pilota, i així ha arribat la primera clara. Ha estat amb Faysal Chouaib, rematant a l’alçada del punt de penal, de primeres i amb la dreta, una centrada de Maurizio Pochettino que ha acabat fora per poc (15′). Just després, a poc s’ha quedat Soule Sidibe d’aprofitar una errada en el servei de porta de Matheus, rematant a l’exterior de la xarxa i llepant el primer pal. Les dues accions han tingut reacció per als locals, amb una primera rematada de Ye-geon Kim, massa forçada, que Javi Díaz ha aturat en dos temps (26′).
Mantenint l’embranzida, l’Zvezda ha trobat el gol amb una llarga jugada col·lectiva que ha finalitzat Aleksandar Katai en un mà a mà. Tot plegat, després d’una agressió sobre Anwar Hernández, motiu pel qual l’acció ha acabat sent revisada al VAR, anul·lada i amb vermella directa per al davanter de Srbobran (35′). Si bé l’esfèrica ha estat llavors blau-i-negra, abans de la mitja part cada conjunt n’ha tingut una per obrir la llauna. La primera l’ha signat Pochettino, acompanyant de puntera un toc d’esperó de David López dins l’àrea que no ha acabat veient porta; la segona, amb una testarrada de Vasilije Kostov que Díaz ha blocat sense problemes.
A la represa, Domi Berlanga ha fet el seu primer i darrer avís abans de tornar abans d’hora al vestidor en veure la segona groga per protestar. Aquesta polèmica cartolina l’ha rebut al 51′, però abans, al 47′, ha provat sort des de la mitja lluna sense premi. Amb la igualtat de condicions, els del manacorí Albert Riera han tornat a fer un pas endavant, obligant al porter sevillà de l’Inter tornar-se a lluir evitant el gol de Bamba Dieng en un u contra u. Després d’un breu setge blanc-i-vermell, aturat sempre per Díaz, Borja Arellano ha fet pujar el 0-1 al lluminós amb la primera bola que ha tocat (62′). Ha estat amb una centrada a l’àrea petita d’un incisiu Pochettino, a la qual ‘Fay’ no ha arribat i el de Las Pedroñeras sí que ho ha fet al segon pal.
L’assetjament de l’Estrella Roja ha tornat després, i restant 10 minuts pel xiulet final, Vladimir Lučić ha signat un golàs aprofitant un servei de banda (80′). Els amfitrions del Petit Maracanà no han abaixat els braços i han mantingut l’empenta per trencar la igualada, però el què en un inici no els ho ha permès, Díaz i un pal, ha suposat després el 2-1. Yuta Nakayama ha engaltat un potent tir des de la frontal que s’ha topat amb el ‘ferro’ per colpejar posteriorment l’esquena del porter escaldenc i acabar al fons de la xarxa (92′). El pròxim duel europeu de l’Inter d’Escaldes arribarà el dia 26 d’aquest novembre rebent a Encamp el Copenhaguen abans de visitar el 10 de desembre al Getafe.