Un assaig de gestió forestal preventiva converteix la zona de Segudet d’Ordino en un laboratori per a alumnes agraris

Andorra Recerca + Innovació (AR+I) i el Comú d’Ordino han dut a terme una prova pilot de gestió forestal preventiva al bosc de Segudet, concretament en el bosc de turera, amb l’objectiu de dificultar la propagació del foc en cas d’incendi. L’actuació s’emmarca en el projecte europeu ‘Desbosiguem!’, un programa de cooperació transfronterera Interreg POCTEFA 2021-2027, del qual l’AR+I és el soci andorrà. El projecte, desenvolupat a França, Andorra i Espanya, té com a finalitat reforçar la resiliència dels boscos de muntanya davant els efectes del canvi climàtic i els incendis forestals.
La iniciativa, la qual combina la recerca científica, la intervenció directa al medi natural i la formació de futurs professionals forestals, ha comptat amb la participació d’una trentena d’estudiants d’oficis forestals procedents d’Andorra, Catalunya i França. En concret, han estat els alumnes del Centre de Formació Professional i de Promoció Agrària Ariège-Comminges, de França, i de l’Escola Agrària del Pirineu de Bellestar, a més d’estudiants andorrans, els quals han après l’ofici.
L’actuació permet posar en pràctica sobre el terreny els coneixements generats des de l’àmbit científic «per millorar la capacitat de resistència dels boscos de muntanya davant dels incendis forestals»
D’acord amb l’investigador de l’AR+I, Ot Pasques, aquesta actuació permet posar en pràctica sobre el terreny els coneixements generats des de l’àmbit científic «per millorar la capacitat de resistència dels boscos de muntanya davant dels incendis forestals». Pasques també ha destacat la importància de fer participar els futurs professionals del sector en aquest tipus d’intervencions, perquè «es familiaritzin amb la gestió forestal» i el seu paper en la prevenció dels incendis.
En aquest sentit, les tasques realitzades per l’alumnat han consistit a netejar, desbrossar i talar els arbres que estaven vells o morts en una parcel·la que ha cedit la corporació comunal d’Ordino. La zona boscosa es troba molt propera al nucli urbà, de manera que esdevé «especialment vulnerable i sensible» a l’aparició d’incendis forestals. Per aquest motiu, l’investigador ha posat en relleu la necessitat d’actuar-hi «per eliminar part del combustible de sota bosc i així eliminar la continuïtat dels incendis que podrien ocórrer».
Aquesta ubicació fa que sigui un espai d’interès per posar en pràctica mesures de gestió preventiva que contribueixin a reduir el risc i la propagació d’un possible incendi. El cap del departament d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat del comú d’Ordino, Marc Font, ha explicat que les actuacions han durat dos anys i s’ha intervingut una superfície total de deu hectàrees. Font ha celebrat la repercussió directa i positiva sobre el territori, valorant que les intervencions responen a una planificació concreta. «Té un impacte real positiu sobre el territori, no és tallar per tallar, s’està tallant amb una coherència», ha assenyalat.