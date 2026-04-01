Renovació dels Serradells amb la reforma dels vestidors com a principal inversió per modernitzar l’equipament

“Ens agradaria que d’aquí a 35 anys el centre continuï sent pioner, modern i sostenible”, ha afirmat el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, en referència a les actuacions previstes al Centre Esportiu dels Serradells. En aquest sentit, l’equipament continua avançant en la millora de les seves instal·lacions amb diverses intervencions que busquen reforçar-ne la modernització i l’eficiència.
Entre les actuacions destaca la renovació integral dels vestidors de la zona de la piscina, una de les inversions més rellevants previstes. “És una actuació que calia i serà la inversió més important al centre”, ha remarcat Cabanes, qui ha avançat que el projecte definitiu es presentarà properament. Aquesta reforma s’haurà de desenvolupar de manera compatible amb l’activitat diària del centre, i, en aquest sentit, la cònsol menor, Olalla Losada, ha admès que els treballs es podrien allargar més del previst, ja que “és una obra que haurà de conviure amb el dia a dia dels Serradells” per tal de minimitzar les molèsties als usuaris.
A aquestes millores s’hi sumen actuacions ja implementades o en curs, com la millora de la climatització dels espais, la recuperació de zones de relax amb sauna i aigües fredes, així com mesures per incrementar l’eficiència energètica, incloent-hi la connexió a la xarxa de calor i la renovació de tancaments. També s’ha ampliat la capacitat d’aparcament amb 22 noves places, una actuació que respon a la voluntat de millorar l’accessibilitat del centre. Segons el comú, totes aquestes accions tenen com a objectiu garantir que l’equipament continuï sent competitiu i adaptat a les necessitats futures.
Pel que fa al funcionament del centre, Losada ha remarcat que la prioritat és mantenir un servei de qualitat per als usuaris, en un equipament que actualment compta amb més de 3.500 socis. En aquest sentit, ha explicat que es treballa per ajustar l’oferta d’activitats i la capacitat dels espais, amb l’objectiu d’evitar saturacions puntuals. “No ens fixem tant en la xifra de socis com en la qualitat del servei que oferim”, ha afirmat, tot apuntant que, si cal, es pot limitar temporalment l’entrada de nous abonats per garantir una bona experiència als actuals.
Per altra banda, i en el marc del 35è aniversari, el comú ha impulsat el videopodcast ‘35 anys en moviment’, una proposta que recull diferents testimonis per explicar l’evolució del centre. A través de cinc episodis, la iniciativa ofereix una mirada que combina el passat, el present i les perspectives de futur de l’equipament, amb la participació de representants institucionals, treballadors i usuaris. Losada ha destacat que el projecte vol transmetre “què ha passat durant aquests 35 anys” i ajudar a entendre el paper del centre en la transformació esportiva i social del país.
La commemoració es gaudirà el dissabte 18 d’abril amb una jornada d’activitats obertes a tota la ciutadania. El programa inclourà una exhibició de natació sincronitzada, una festa aquàtica, jocs recreatius i diversos reptes esportius amb inscripció prèvia. L’acte central tindrà lloc al vespre amb una gala esportiva que combinarà demostracions, projeccions i reconeixements, abans d’un aperitiu popular de cloenda. Tal com ha subratllat Cabanes, totes les propostes s’han concebut perquè “els protagonistes siguin els usuaris” i perquè el centre es pugui viure des de diferents perspectives durant tota la jornada.