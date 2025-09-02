Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La piscina del Centre Esportiu dels Serradells. | Comú d'Andorra la Vella
Millorar el confort dels usuaris

Andorra la Vella destina més de 109.000 euros a millores d’eficiència energètica al Centre Esportiu dels Serradells

Els treballs inclouen estabilitzar la xarxa elèctrica, instal·lar un sistema de control intel·ligent i modernitzar la climatització actual

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat l’adjudicació de les obres de millora d’eficiència energètica al Centre Esportiu dels Serradells, amb un import total de 109.125,89 euros. Els treballs, que s’han confiat a l’empresa Grup Scuart Tecnologia, tenen com a objectiu reduir el consum energètic de les instal·lacions, incrementar el confort dels usuaris i avançar en la sostenibilitat de l’equipament.

El projecte es divideix en quatre lots. El primer, amb un pressupost de 20.795,05 euros, contempla l’estabilització de la xarxa elèctrica i la renovació d’equips per millorar la qualitat i l’estabilitat del subministrament. El segon, per valor de 10.835,10 euros, preveu la instal·lació d’un sistema de control intel·ligent que permetrà monitorar en temps real el consum d’energia i optimitzar-ne la gestió.

El lot més important correspon a la millora dels sistemes de climatització, amb una inversió de 66.795,53 euros destinada a modernitzar climatitzadors i incorporar nous sensors i equips de control per aconseguir més estalvi i confort. Finalment, s’han previst 10.700,21 euros per a la regulació de la humitat a la piscina, mitjançant sondes de temperatura i humitat que permetran ajustar millor les condicions i reduir el consum.

El conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, ha subratllat que aquesta actuació “és un pas important per fer més sostenible i eficient el Centre Esportiu dels Serradells, reduint la despesa energètica i millorant l’experiència dels usuaris”.

