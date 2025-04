Incentiu pel sector serveis

El sector turístic es veurà beneficiat amb l’ampliació dels permisos d’hivern fins a mitjans de juny

Casal concreta que dels 3.444 assalariats que s'apleguen en aquesta quota de temporada hivernal, només uns 600 hi podran accedir

Bones notícies per a la necessitat de personal que demanda el sector hoteler i amb certa urgència en l’actualitat, i més tenint en compte que fins a mitjan maig no es trobarà en vigor el reglament de quota especial per a la temporada estival. És per això que el ministre portaveu del Govern, Guillem Casal, ha anunciat aquest dimecres durant el marc de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que l’Executiu ha aprovat la modificació del reglament de la quota especial per la present temporada d’hivern 2024/25.

Es tracta d’una modificació que, com ha estipulat el ministre, permetrà concretament “allargar els permisos de treball temporals corresponents als treballadors dels sectors de l’hostaleria i la restauració fins al 15 de juny“, en contra de fins al 4 de maig com estava previst inicialment. “Aquesta prolongació respon, d’una banda, en ser una demanda del sector, com també per a acabar de treballar durant aquest principi del mes de maig, que encara es preveu que pugui ser interessant en l’àmbit turístic” ha deslligat Casal sobre el tema. Una motivació que coincideix, com bé ha recordat, amb el període de Setmana Setmana que inicia justament demà, i amb les consegüents vacances escolars que tenen tots els infants del país.

En aquest sentit, el portaveu de l’Executiu ha estipulat que les empreses que ho considerin oportú, “podran demanar la pròrroga corresponent dels permisos si justifiquen que els seus treballadors continuen en la mateixa activitat i sector pel qual van ser autoritzats”. Una altra dada rellevant que ha traslladat ha estat que la present temporada hivernal ha deixat una quota amb 3.444 assalariats, destacant que en efecte no tots ells es podran beneficiar i només ho farien d’aquests entre un 10 i un 15% suposant uns 600 efectius”, afegint i atribuint-se al tancament de moltes estacions d’esquí passades les vacances .

Altrament, Casal ha subratllat que els treballadors de temporada d’hivern no podran passar directament a la quota d’estiu, ja que “hi ha d’haver una absència mínima de cinc mesos fora del territori andorrà entre les dues quotes”. Val a dir, en aquest sentit, que els treballadors referits sí que podrien passar a la quota general si compleixen els requisits d’experiència i formació que Govern estableix en aquest cas: els quals són quatre anys d’experiència laboral o bé tres anys d’experiència i una temporada. “De moment no podem determinar quants treballadors podran passar de la quota d’hivern a la general, ja que els requisits són més estrictes, i per això tot dependrà de l’interès de les empreses per contractar-los tot l’any” ha conclòs.