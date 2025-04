Dispositiu especial d'abril

Gairebé 80.000 vehicles accediran a Andorra durant aquestes vacances de Setmana Santa

Boneta concreta que la previsió és un 3% superior a la xifra definitiva de visitants que va albergar el país l'any anterior durant aquest mateix període

Uns 79.000 vehicles aproximadament travessaran les dues fronteres del Principat entre demà i dijous, tenint en compte que des d’aquest dilluns el flux de visitants ja ha iniciat al país per encetar les vacances de Pasqua. De fet, d’aquesta totalitat, un 60% correspon a l’entrada d’automòbils des de la frontera del riu Runer, mentre que un 40% ho faran a través de l’entrada nord. La diferència respecte a l’any anterior ha sigut d’un 3% més de turistes, coincidint que aquell període es va donar dues setmanes abans que el d’enguany.

Aquesta dada d’entrada confirma així la previsió que va estimar el servei de Mobilitat el passat desembre i que justament avui el cap d’àrea de Mobilitat, Daniel Boneta, ha corroborat als micròfons de la premsa local. “Encarem la recta final del dispositiu d’hivern 2024/25 amb aquest pont de Setmana Santa que s’allargarà fins dilluns. El dispositiu de descongestió començarà just demà al vespre i el mantindrem operatiu fins aquest darrer dia”, ha fet saber.

Boneta ha estipulat que entre aquests dispositius, s’activarà un primer a Sant Julià de Lòria durant les primeres hores del dia a partir del dijous i que romandrà vigent fins dissabte. D’altra banda, per a l’operació sortida, es muntarà el dispositiu per facilitar la marxa de vehicles des del diumenge fins dilluns. “Amb la previsió de neu favorable que tenim per aquests dies al país esperem rebre un volum interessant de visitants”, ha afegit el responsable, asseverant que els dies amb la densitat més gran i complicació de trànsit es produiran, d’entrada, entre dimecres vespre i dijous al matí, “i per a la majoria dels residents, començaran a sortir del país el dijous”.

El cap d’àrea de Mobilitat, Daniel Boneta, al despatx del departament situat a la segona planta de l’edifici administratiu del Prat del Rull d’Andorra la Vella. | El Periòdic / P.M.

En un altre ordre, i confirmant alhora que el dispositiu de descongestió de trànsit entre la Margineda i la Comella per als dies entre setmana “ha aconseguit retallar en un 7% la distància entre aquests dos punts, facilitant i millorant conseqüentment la xarxa viària a tota la Vall central”, Boneta ha precisat que tant aquest control com el d’Encamp “no s’activaran en les pròximes dues setmanes perquè el volum de vehicles en aquestes zones es veurà molt disminuït a causa de les vacances escolars”. Ha recalcat també que el nombre de vehicles per aquesta temporada d’hivern al territori ha estat un 4% més voluminós que en 2024.

El portaveu de l’àrea de Mobilitat també ha donat a la ciutadania una sèrie de consells i instruccions per a dur a terme una estança segura entre residents i visitants durant la Pasqua recomanant, en primer lloc, “evitar els desplaçaments durant els matins i vespres en la mesura del possible”, ja que són els horaris on aquests dies es concentrarà el flux més gros de trànsit, així com no moure’s en els moments d’obertura i tancament de les pistes d’esquí. A banda d’això, insisteix a mantenir una conducció “pacient i tranquil·la” per tota la xarxa viària, i no només a Andorra, “ja que tant a Espanya com a França, les carreteres aniran bastant carregades”.