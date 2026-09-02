El sector de la construcció planteja una quota temporal de treballadors lligada a la durada de projectes concrets

El sector de la construcció podria rebre l’aval de Govern per a la creació d’una quota específica temporal vinculada a projectes concrets, després que representants del sector ho plantegessin durant les converses mantingudes aquest estiu amb l’ens governamental. «Vam fer una reunió amb el sector de la construcció per analitzar propostes. Una era una quota específica temporal i lligada a projectes constructius, la qual s’activaria en funció d’un projecte i s’acabaria quan s’acabés el projecte», ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
Tanmateix, la viabilitat legislativa per a la quota esmentada seria un pèl més complicada del plantejat en un inici: «La vam veure amb bons ulls, Interior va recollir el guant i va dir que ho analitzaria jurídicament. Ho hem fet i hem vist que caldria fer una modificació de la Llei qualificada d’immigració», ha assenyalat Casal, tot precisant que, en aquest sentit, l’Executiu ja es troba treballant en els possibles canvis normatius que s’haurien de realitzar. «Estem treballant en els articles que caldria puntualitzar per quadrar la demanda», ha indicat el portaveu governamental.
«Una de les propostes del sector era una quota específica temporal i lligada a projectes constructius, la qual s’activaria en funció d’un projecte i s’acabaria quan s’acabés el projecte» – Guillem Casal
Així, la iniciativa plantejada pel sector pretén donar resposta als moments en què la construcció requereix més mà d’obra, seguint una fórmula que ja existeix, tot i que amb característiques diferents, en altres activitats del país. «Va lligat a la situació que, en pics o més necessitats, el sector pugui recórrer a aquesta tipologia de temporada», ha explicat Casal, afegint, doncs, que «és una funció que ja està recollida, potser una mica diferent, a través d’altres sectors com el sector turístic». D’aquesta manera, el que restaria, ara per ara, és determinar els canvis normatius necessaris abans de concretar definitivament la proposta.
«Entrem ara en el darrer període de sessions de la legislatura. Si arribem a bon port i acabem de pactar criteris, s’haurà de presentar en els pròxims mesos», ha exposat Casal en ser qüestionat pels terminis que s’ha fixat Govern, i més concretament el Ministeri d’Interior, a l’hora de tancar la proposta. Tanmateix, el ministre portaveu ha tornat a incidir en el fet que «L’ordenament jurídic, tal com està plantejat avui dia, no preveu ni permet encaixar aquesta tipologia», motiu pel qual «hauríem de trobar l’encaix». «Esperem que, si tot va bé, el puguem presentar en els pròxims mesos per a la seva aprovació», ha conclòs Casal.