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  • El centre penitenciari de la Comella. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Bretxa salarial

La diferència salarial entre els homes i les dones que treballen a la presó és de fins a 457,24 euros aquest any 2026

També es dona en els anys anteriors; per exemple, el 2025 el salari fix mensual era de 3.550 euros per als homes i de 2.872 per a les dones

La diferència salarial entre homes i dones es manté a l’alça al centre penitenciari. Segons les dades facilitades per la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en una resposta escrita al president suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, els agents penitenciaris homes tenen aquest 2026 un salari fix mensual de 3.336,59 euros, mentre que les dones perceben 2.879,35 euros. La diferència, per tant, és de 457,24 euros mensuals.

La mateixa resposta parlamentària mostra que aquesta diferència també es dona en els anys anteriors. El 2025, per exemple, el salari fix mensual dels agents penitenciaris era de 3.550,91 euros per als homes i de 2.872,46 euros per a les dones, una diferència de 678,45 euros. El 2024, els homes cobraven 3.458,05 euros, i les dones, 2.573,90 euros. Les dades facilitades pel Govern també permeten observar que la composició de la plantilla és clarament majoritàriament masculina. Actualment hi ha 66 agents penitenciaris en actiu: 58 homes i vuit dones.

Actualment hi ha 66 agents penitenciaris en actiu: 58 homes i vuit dones

Pel que fa a la distribució per categories, el centre penitenciari compta amb quatre dones i 41 homes en la categoria d’agent penitenciari, mentre que també hi ha tres dones i dos homes amb la categoria d’oficial penitenciari; dues dones i 10 homes com a sotsoficials, i dues dones i quatre homes com a sotsoficials de primera.

La resposta parlamentària especifica que els salaris analitzats corresponen al salari mensual fix i inclouen el sou base, el complement específic, el complement de carrera, el complement d’antiguitat, el complement personal d’antiguitat i l’import de la disposició addicional segona de la llei del cos penitenciari.

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