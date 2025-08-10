El SAD incorpora cinc nous efectius i amplia la capacitat d’atendre persones en situació de dependència

A poc a poc el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) que presta el ministeri d’Afers Socials va incorporant el personal necessari per poder atendre les demandes de la població. Així, després d’uns mesos complicats per la manca d’efectius, recentment s’han incorporat quatre persones noves i una cinquena ho farà durant el mes d’agost, de manera que l’equip estarà conformat per 23 treballadors/es familiars sociosanitaris, fet que permet ampliar l’oferta d’atenció als usuaris (actualment 142). Cal recordar que la titular de la cartera, Trini Marín, sempre ha defensat que la xifra òptima seria la d’una trentena de persones.
A més, segons informen des d’Afers Socials, ara fa unes setmanes van signar un conveni amb l’empresa Vitalea per tal de concertar els serveis d’atenció domiciliària que proporciona aquesta entitat i ampliar així els recursos als quals poden accedir les famílies per poder disposar de serveis de cura de persones amb situació de dependència. Això permet, en moments com l’estiu, poder contractar els serveis d’aquesta empresa privada amb un cost d’acord amb el preu públic, que és el mateix que té el SAD.
Des del ministeri d’Afers Socials defensen que s’estan duent a terme diverses accions “per reforçar el Servei d’Atenció Domiciliària i ampliar els serveis que es donen a la ciutadania, com demanen els usuaris i els seus familiars”.
El SAD ofereix un seguit de serveis entre els quals hi ha el suport a la higiene i cura personal; ajuda físic-motriu (aixecar, enllitar, caminar, entre altres); cura i control de l’alimentació; supervisió de la presa de medicació; suport en hàbits de la vida diària (alimentació, organització de la llar, entre altres) o acompanyaments fora de la llar, entre d’altres.
A més, des d’Afers Socials reivindiquen que a tots aquests serveis se sumen les 270 places concertades en centres sociosanitaris i les 130 places als centres de dia, que també estan concertades. En aquest sentir fan èmfasi en el fet que han “reforçat i continuaran reforçant” els serveis d’atenció a la dependència amb “l’objectiu de garantir la millor atenció per a la ciutadania i poder alleugerir la càrrega que suposa per a les famílies la cura de les persones dependents”.