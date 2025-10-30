El SAAS dona impuls a un estudi pioner per millorar la qualitat de vida de les dones supervivents de càncer de mama

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha posat en marxa un estudi innovador de seguiment destinat a millorar la qualitat de vida de les persones supervivents de càncer de mama. La recerca, que ha començat amb la participació de 31 dones, es duu a terme a través de l’aplicació mòbil Xemio Care, una eina digital desenvolupada per la Fundació iSYS en col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona.
El projecte està liderat per la Unitat d’Oncologia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb la participació dels serveis de Psicooncologia i Dietètica i Nutrició, i té per objectiu acompanyar i donar suport integral a les dones que han superat un càncer de mama, abordant aspectes físics, emocionals i socials del procés de recuperació.
Xemio Care permet registrar símptomes, promoure hàbits saludables i oferir informació sobre suport psicològic i nutricional, integrant així una atenció personalitzada i multidisciplinària. Una de les principals novetats del projecte andorrà és la incorporació de l’avaluació de la salut sexual, un aspecte sovint poc explorat però clau per al benestar de les pacients de llarga supervivència.
L’estudi —de caràcter prospectiu i aleatoritzat— compara un grup de pacients que utilitza l’aplicació amb un altre que no, per avaluar l’impacte real en l’autoeficiència, l’estat emocional, la nutrició, l’activitat física i la qualitat de vida global. El projecte compta amb el suport econòmic de l’Associació de Dones d’Andorra, que va destinar 7.500 euros recaptats durant la Cursa de la Dona 2024 a finançar la investigació.
Segons el SAAS, aquesta iniciativa representa “un pas endavant en la integració de la salut digital i el suport personalitzat a les pacients oncològiques”. Els resultats del projecte podrien obrir la porta a l’ús d’aquesta tecnologia en altres àmbits, com el seguiment d’altres tipus de càncer o malalties cròniques, reforçant l’aposta del sistema sanitari per una atenció més propera, humana i connectada.