El SAAS destinarà 9,7 milions més a salaris i contractacions amb el nou conveni col·lectiu del 2026

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) preveu un increment del 15,6% en les despeses de personal en el pressupost del 2026. En termes absoluts, aquesta pujada representa 9,7 milions d’euros addicionals, que formen part dels 72,2 milions totals en despeses de personal i dels 130,2 milions del capítol general de despeses.
Segons el pressupost de l’entitat, més del 70% de l’increment —uns 7 milions— es destinen a complir els compromisos adquirits en el nou conveni col·lectiu 2026-2030, resultat de la negociació entre la direcció i el comitè d’empresa. El conveni, ratificat pel 62% de la plantilla amb un 90% de vots favorables, entrarà en vigor l’any vinent amb l’objectiu de millorar la competitivitat retributiva, fomentar la meritocràcia, l’eficiència i la qualitat assistencial dins del sistema sanitari andorrà.
Pel que fa a la resta de l’increment, 1,5 milions corresponen a l’impacte de l’IPC previst per al 2026 i 1,3 milions a noves contractacions, que sumen 35 places. D’aquestes, cinc són d’infermer/a, dues de tècnic en cures auxiliars i una de tècnic en transport sanitari, totes amb incorporació prevista a partir de l’1 de gener.
Les contractacions vinculades a la direcció assistencial del centre sumen 802.487,70 euros, mentre que les adscrites a Infermeria arriben a 175.246,12 euros.
Un dels principals reptes del SAAS per al 2026 serà atreure talent especialitzat, especialment en l’àmbit quirúrgic. L’entitat destaca que la Cirurgia Robòtica pot ser una eina clau per captar professionals d’alt nivell i consolidar serveis com la cirurgia de càncer de pròstata.
Finalment, el SAAS subratlla la importància de planificar la contractació de metges de manera anticipada, tenint en compte les jubilacions imminents de diversos facultatius. L’objectiu és garantir la continuïtat assistencial i mantenir un alt nivell de qualitat en la sanitat pública andorrana.