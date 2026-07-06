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  • Prealerta per la segona onada de calor de l'estiu. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Avís taronja

Protecció Civil activa la prealerta per la segona onada de calor de l’estiu, amb temperatures màximes de 37 graus

El Servei Meteorològic preveu valors entre sis i set graus per sobre de l'habitual almenys fins dijous, mentre es manté la prealerta per risc d'incendi

El Departament de Protecció Civil ha activat la prealerta per altes temperatures després que el Servei Meteorològic hagi emès un avís taronja davant l’arribada de la segona onada de calor d’aquest estiu. Segons la previsió, les temperatures es mantindran entre sis i set graus per sobre dels valors habituals almenys fins dijous, tot i que la situació podria allargar-se més dies.

Les màximes superaran els 33 graus per sota dels 1.200 metres i, puntualment, podrien arribar als 37 graus en les zones més càlides del Principat durant la jornada de dilluns. A més, la manca de precipitacions prevista per a les tardes farà que la calor també es mantingui durant la nit, amb temperatures mínimes especialment elevades a les zones urbanes. Al nord del país, l’increment serà més moderat, si bé les màximes també podrien assolir els 32 graus a partir dels 1.500 metres d’altitud.

Davant d’aquest escenari, Protecció Civil recomana limitar les activitats físiques durant les hores de màxima insolació, hidratar-se sovint, utilitzar roba lleugera i protegir-se del sol. Igualment, recorda la importància de mantenir els habitatges frescos, evitar l’exposició prolongada dels infants a les altes temperatures i extremar la vigilància sobre les persones grans, malaltes o que viuen soles, així com sobre els animals de companyia.

Cal recordar que dissabte Protecció Civil ja va activar la prealerta per perill d’incendi forestal molt alt a les zones centrals i del sud del país, i alt a la resta del territori. Aquesta situació comporta la suspensió de les enceses de foc, el llançament de material pirotècnic i diverses restriccions en l’ús de les zones de barbacoa, d’acord amb els protocols de prevenció d’incendis forestals.

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