El registre d’animals de companyia supera els 15.000 exemplars després d’incorporar més de 1.800 noves altes

El Registre d’Animals de Companyia (RAC) del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia va tancar el 2025 amb 15.375 animals censats, dels quals 9.350 són gossos i 6.025, gats. Segons les dades fetes públiques pel Govern, durant l’any passat també es van registrar 1.805 noves altes, repartides entre 810 gossos i 995 gats. Per parròquies, Andorra la Vella continua concentrant el nombre més elevat d’animals de companyia, amb 3.536 exemplars registrats, seguida de la Massana (2.572), Encamp (2.417) i Escaldes-Engordany (2.311).
Pel que fa a les races, el gos creuat continua sent el més habitual al país, amb 2.077 exemplars, molt per davant del Terrier de Yorkshire (627), el Border Collie (571) i el Bichon maltès (411). En el cas dels gats, el Comú Europeu és, amb diferència, el més nombrós, amb 4.925 animals, mentre que el Persa (186) i el Siamès (180) ocupen les següents posicions.
Les dades també mostren un lleuger predomini dels mascles, els quals representen el 51,2% dels animals censats, davant del 48,1% de femelles. En el 0,7% dels casos, el registre no especifica el sexe de l’animal. Quant a l’edat, la major part dels gossos registrats tenen entre cinc i deu anys (36,7%), seguits dels que tenen entre un i cinc anys (31,1%). Entre els gats, en canvi, el grup més nombrós correspon als animals d’entre un i cinc anys, els quals representen el 39,4% del total.