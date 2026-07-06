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  • El RAC va tancar el 2025 amb 15.375 animals censats, dels quals 9.350 són gossos. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Dades del 2025

El registre d’animals de companyia supera els 15.000 exemplars després d’incorporar més de 1.800 noves altes

La capital continua concentrant el nombre més elevat, mentre que el gos creuat i el gat comú europeu es mantenen com les races predominants

El Registre d’Animals de Companyia (RAC) del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia va tancar el 2025 amb 15.375 animals censats, dels quals 9.350 són gossos i 6.025, gats. Segons les dades fetes públiques pel Govern, durant l’any passat també es van registrar 1.805 noves altes, repartides entre 810 gossos i 995 gats. Per parròquies, Andorra la Vella continua concentrant el nombre més elevat d’animals de companyia, amb 3.536 exemplars registrats, seguida de la Massana (2.572), Encamp (2.417) i Escaldes-Engordany (2.311).

Pel que fa a les races, el gos creuat continua sent el més habitual al país, amb 2.077 exemplars, molt per davant del Terrier de Yorkshire (627), el Border Collie (571) i el Bichon maltès (411). En el cas dels gats, el Comú Europeu és, amb diferència, el més nombrós, amb 4.925 animals, mentre que el Persa (186) i el Siamès (180) ocupen les següents posicions.

Les dades també mostren un lleuger predomini dels mascles, els quals representen el 51,2% dels animals censats, davant del 48,1% de femelles. En el 0,7% dels casos, el registre no especifica el sexe de l’animal. Quant a l’edat, la major part dels gossos registrats tenen entre cinc i deu anys (36,7%), seguits dels que tenen entre un i cinc anys (31,1%). Entre els gats, en canvi, el grup més nombrós correspon als animals d’entre un i cinc anys, els quals representen el 39,4% del total.

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