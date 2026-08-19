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  • Gasoil al riu. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Adjudicació dels treballs

Govern va destinar més de 19.000 euros a contenir i minimitzar els danys pel vessament de gasoil al riu d’Ós

L’actuació es va dur a terme entre el desembre i el gener al mateix punt afectat el 2023, després que augmentés la concentració d’hidrocarburs al riu

El Govern va adjudicar per 19.048,40 euros els treballs de contenció i minimització dels danys ocasionats pel vessament de gasoil al riu d’Ós, detectat durant el mes de desembre del 2025. Així consta en un edicte publicat aquest dimecres al BOPA, en el qual es concreta que el contracte va ser adjudicat pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia a Econet_Eco-Neteges Especials SA. La contractació es va tramitar de manera directa i per via d’emergència, i, segons recull l’edicte, els treballs tenen efecte retroactiu des del 23 de desembre del 2025 fins al 8 de gener del 2026, tot i que l’adjudicació del Govern es va acordar el passat 12 d’agost.

El cas es remunta al 20 de desembre del 2025, quan Medi Ambient va detectar la presència d’hidrocarburs al riu d’Ós, en una zona on ja s’havia registrat un episodi similar l’octubre del 2023. Inicialment, la concentració detectada era molt feble i es van instal·lar xurros i mantes absorbents amb la col·laboració dels Bombers. Tres dies després, el 23 de desembre, es va constatar un increment de les concentracions d’hidrocarburs, fet que va obligar a reforçar el dispositiu.

En aquell moment, es va instal·lar una barrera watergate i es va contractar una empresa especialitzada per assumir les tasques de manteniment de la contenció i la retirada de l’hidrocarbur. Durant els dies posteriors, les precipitacions i les variacions del cabal del riu van obligar a adaptar el sistema de contenció, el qual es va mantenir sota control diari per fer el seguiment de la situació.

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