Habitatge

El programa Reviu incorpora el finançament privat i millora les condicions

El Comú d'Andorra la Vella impulsa canvis per consolidar el projecte amb dues modalitats, més ajudes i nous incentius per als propietaris

El Comú d’Andorra la Vella introdueix novetats significatives en el programa Reviu, destinat a recuperar pisos en desús o que necessiten rehabilitació per posar-los al mercat de lloguer. Després de gairebé un any de funcionament, l’executiu comunal aposta per reforçar el projecte amb la incorporació de finançament privat i l’ampliació de les condicions econòmiques i operatives del pla.

Una de les principals novetats és l’obertura a col·laboracions amb entitats bancàries. Segons ha explicat el conseller de Transformació Digital, Sostenibilitat i Habitatge, Marc Torrent, ja s’han iniciat converses amb diversos actors del sector financer, entre els quals MoraBanc ha manifestat interès. Així, a banda del model públic actual, es preveu implementar un nou format de col·laboració publicoprivada per facilitar el finançament de les reformes, que s’està acabant de definir.

Tot i mantenir l’estructura del programa inicial, el comú ha introduït millores per fer-lo més atractiu. Pel que fa al finançament, per exemple, la xifra màxima per reformar un pis de tres habitacions s’incrementa de 40.000 a 60.000 euros. En paral·lel, la subvenció a fons perdut augmenta fins al 30% del cost de les obres, la qual cosa suposa que, en el mateix cas, pot passar dels 8.000 als 18.000 euros.

A més de les millores econòmiques, el programa manté avantatges destacats com la gestió integral del lloguer i de les reformes per part del comú durant un període de cinc a quinze anys. També es garanteixen l’exempció de tributs comunals, l’assessorament per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, el retorn de l’habitatge en bon estat i el cobrament assegurat del lloguer. El cost de la reforma s’anirà retornant a través de les rendes que es percebin.

En relació amb els preus del lloguer establerts dins del programa, aquests oscil·len entre els 530 i els 600 euros per a un estudi; entre 600 i 670 per a un pis d’una habitació; entre 670 i 740 per a dos dormitoris, i entre 740 i 800 per a un habitatge de tres habitacions. Amb tot, tal com ha remarcat Torrent, aquests són els imports que es pagaran als propietaris, mentre que el preu real que assumiran els inquilins es determinarà segons la seva situació personal i la tipologia del pis.

Segons ha destacat el conseller, el Reviu ofereix múltiples beneficis als propietaris: “la garantia de cobrament dels lloguers; la posada al dia de l’habitatge; l’augment de la subvenció a fons perdut; la gestió integral dels treballs de reforma, la bonificació dels tributs comunals i fins i tot la gestió de l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i el retorn de l’habitatge en bon estat”.

Un primer any discret, però amb perspectives

El programa es va posar en marxa a través d’un decret aprovat a l’agost de l’any passat. El comú va reservar un període inicial de tres mesos per presentar-lo als propietaris i generar interès. Tot i que la iniciativa va ser ben rebuda, només es va formalitzar una única oferta, que ja ha passat per concurs de reforma i a la qual ara se li oferirà la possibilitat d’acollir-se a les noves condicions.

Torrent atribueix aquest inici discret al fet que “és un programa nou que no s’havia fet mai a Andorra la Vella ni al país i hem anat obrint camí” amb l’objectiu que pugui acabar consolidant-se. Precisament per això, ha conclòs, s’han introduït millores que permetin dinamitzar-lo i incrementar la seva eficàcia.