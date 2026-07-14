El Principat viu la segona nit tropical de l’estiu a l’espera del dia més calorós d’aquesta tercera onada de calor

El Principat ha viscut aquest dimarts la segona nit tropical de l’estiu, és a dir, una nit en la qual no es baixa dels 20 graus. Aquest fenomen s’ha donat a l’estació de la Margineda de FEDA, amb una mínima de 20,1 graus, segons informa el Servei Meteorològic. Amb tot, aquest dimecres és previst que sigui el dia més càlid d’aquesta tercera onada de calor, la qual, a més, deixa calitja i pols en suspensió.
Cal destacar que respecte de la mitjana climàtica, la diferència en les temperatures màximes pot arribar a ser de fins a vuit graus més i, pel que fa a les mínimes, de cinc graus més. De fet, es manté l’avís taronja a la zona centre i sud del país fins a aquest dimecres a les 21.00 hores, mentre que al nord, l’avís és groc.
Aquest dimarts les temperatures mínimes previstes seran de 18 graus a Andorra la Vella i 14 al Pas de la Casa, mentre que les màximes poden arribar als 35 a Andorra la Vella i el 19 a la localitat encampadana. I dimecres, les mínimes previstes seran de 19 graus a la capital i 16 al pas de la Casa i les màximes de 35 i 19, respectivament.