El Principat supera els 90.100 residents després de sumar gairebé 1.500 habitants únicament en el darrer any

La població resident d’Andorra ha assolit les 90.122 persones a 30 de setembre del 2026, una xifra que representa un increment de l’1,7% respecte del mateix període de l’any anterior. Segons les dades publicades pel Departament d’Estadística, el Principat ha guanyat 1.473 habitants en els darrers 12 mesos, amb un creixement que s’estén a totes les parròquies, tot i que amb diferències significatives entre territoris.
En aquest sentit, Canillo encapçala l’augment percentual de població, amb un 4% més de residents i 251 persones addicionals, seguida d’Ordino, amb un creixement del 3% (173 habitants), i la Massana, amb un 2,2% (266). Per la seva banda, Encamp registra 271 residents més, un increment del 2%, mentre que Escaldes-Engordany suma 276 persones, un 1,7% més. En canvi, els augments més moderats es concentren a Sant Julià de Lòria, amb un 1,1% (116 habitants), i Andorra la Vella, la qual presenta la variació percentual més baixa, amb un 0,5% i 120 residents addicionals.
La població francesa registra l’augment percentual més elevat, del 5,9%, mentre que la portuguesa retrocedeix un 2%
Pel que fa a les nacionalitats, el col·lectiu d’altres nacionalitats és el que més creix en termes absoluts, amb 632 persones més, un increment del 4,1%. També augmenta la població andorrana, amb 465 residents addicionals (1,2%), i l’espanyola, amb 307 més (1,5%). Així mateix, destaca el creixement del col·lectiu francès, que suma 240 persones i registra la pujada percentual més elevada, del 5,9%. Per contra, la població portuguesa és l’única de les nacionalitats detallades que disminueix, amb 171 residents menys, fet que representa una caiguda del 2%.
D’altra banda, la distribució per edats mostra que el 73,3% dels habitants tenen entre 15 i 64 anys, mentre que els menors de 15 anys representen el 10,5% i les persones de 65 anys o més constitueixen el 16,2% restant. Així, gairebé tres de cada quatre residents es concentren en la franja d’edat habitualment considerada en edat de treballar.
Finalment, les dades dels censos comunals situen la població registrada en 94.673 persones a finals de setembre, una xifra superior a la població resident estimada per Estadística. En aquest cas, l’increment interanual és del 0,2%, amb 149 persones més respecte de les 94.524 comptabilitzades el setembre del 2025.