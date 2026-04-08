El Principat s’adhereix al Protocol de les Nacions Unides contra el tràfic il·lícit de persones migrants per terra, mar i aire

Andorra s’ha adherit, a aprovació de l’Executiu, al Protocol contra el tràfic il·lícit de migrants per terra, mar i aire, un instrument internacional adoptat el 15 de novembre del 2000 en el marc del Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional (Conveni de Palerm). Segons esmenten, aquest representa “un pas important” en la lluita contra la delinqüència organitzada transnacional en el marc del tràfic de migrants i significa el reconeixement, per part dels estats membres, de la gravetat dels problemes que aquesta delinqüència planteja, així com de la necessitat de fomentar i reforçar una estreta cooperació internacional per tal d’afrontar-los.
El Protocol té com a objectius principals prevenir i combatre el tràfic il·lícit de migrants, garantir la protecció de les persones que en són víctimes i promoure la cooperació entre els estats. En aquest sentit, l’instrument estableix l’obligació de tipificar penalment diverses conductes relacionades amb el tràfic il·lícit de migrants o la falsificació, l’obtenció, el subministrament o la possessió fraudulenta de documents de viatge o d’identitat.
També, entre altres conductes, el fet de permetre, amb la finalitat d’obtenir un benefici financer o material, que una persona, que no és nacional ni resident permanent, romangui en el territori d’un estat sense complir les condicions necessàries per al seu sojorn legal.
L’adhesió també comporta el reforç de la cooperació internacional i la participació del Principat en el mecanisme de revisió del Conveni de Palerm i dels seus protocols, el qual té per objectiu millorar la implementació dels instruments, identificar necessitats d’assistència tècnica i promoure l’intercanvi d’informació entre estats.
Val a dir que el país ja forma part del Conveni de Palerm des del 2011 i, més recentment, del Protocol per prevenir i sancionar el tràfic d’éssers humans, en vigor des del 2022. En coherència amb aquest objectiu, està igualment prevista per aquest 2026 l’adhesió al Protocol contra la fabricació i el tràfic il·lícits d’armes de foc, la qual haurà de ser sotmesa al Consell General i, un cop aprovada, es dipositarà l’instrument davant el secretari general de les Nacions Unides. Posteriorment, entrarà en vigor per a Andorra 30 dies després.