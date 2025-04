Subministrament elèctric

El Principat encara depèn de l’energia de França, tot i que Red Eléctrica ha retornat al país la seva tensió

FEDA informa que en els darrers anys s'ha duplicat la interconnexió amb l'Estat gal i que a partir de demà es recuperarà totalment el senyal amb Espanya

Des que aquest dilluns es va produir l’apagada general a l’estat espanyol el país està connectat únicament a l’energia que ve de França amb “total seguretat”. De fet, des de FEDA informen que l’operador francès els ha confirmat que “el seu servei funciona amb normalitat”, mentre que Red Eléctrica, l’operador espanyol, ha tornat a aportar tensió a la connexió amb Andorra.

Pel que fa al subministrament, està permès tornar a importar electricitat d’aquest costat a partir de demà. De moment, però, no s’està donant l’alimentació, malgrat que el fet que hi hagi ja aquesta alternativa permet “recuperar la línia de socors en cas de qualsevol incident al costat francès”.

FEDA raona que “mecanismes com aquest doten de seguretat al país”, ja que amb aquest sistema es pot gaudir d’un subministrament gairebé garantit. De manera que ahir, davant la situació d’excepcionalitat, des de la companyia es va reforçar el servei del despatx elèctric d’explotació (el centre de control) perquè la supervisió i maniobra “fos tan ràpida com fos possible en cas d’alguna altra incidència”, ja que només es comptava amb la interconnexió amb l’Estat gal.

Expliquen, alhora, que a les 12.33 hores, quan es va donar el problema a Espanya, “bona part del país” s’alimentava del subministrament del costat espanyol i una altra part del francès, i quan hi va haver l’apagada a Espanya, van actuar els automatismes programats.

Així, en qüestió de segons, es va identificar la falta de tensió del costat espanyol, es va confirmar la disponibilitat de tensió a França, es va avaluar a continuació la seguretat de la xarxa per protegir tota la infraestructura i es va bascular finalment l’alimentació de tot el país cap al costat francès, segons detallen des de la central. Aquests 10 segons són els que la part central i sud del país va estar sense subministrament elèctric.

Altrament, la companyia explica que “aquesta gestió diversificada de fonts i interconnexions internacionals són una seguretat per al país que ens aporta molt valor”. “Gestionem dia a dia aquestes fonts per oferir la millor qualitat de servei als nostres ciutadans”, reivindiquen, així com recorden les importants inversions en les interconnexions precisament per garantir el citat subministrament.

A banda, incideixen que els últims anys han “duplicat la capacitat de la interconnexió amb França i està planificada una inversió important per renovar i ampliar la capacitat de la interconnexió amb Espanya”, que connecta amb la subestació d’Adrall.