Incidència a gran escala

Una apagada massiva a Espanya provoca una interrupció breu del subministrament elèctric a Andorra

FEDA reconecta el servei en pocs segons mitjançant la línia francesa, després de l’afectació causada per una incidència a la xarxa espanyola

Aquest dilluns, una apagada elèctrica massiva ha afectat àmplies zones d’Espanya i Portugal, així com parts del sud de França. L’incident s’ha produït cap a les 12.30 hores i ha provocat talls de subministrament elèctric en ciutats com Madrid, Barcelona, València i Màlaga, entre d’altres. Aquesta interrupció ha tingut un impacte significatiu en serveis essencials, com el transport públic, amb aturades en les xarxes de metro i trens de rodalies, així com en la telefonia mòbil i fixa.

A Andorra, l’afectació ha estat mínima i limitada a uns pocs segons, gràcies a la resposta ràpida de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA). Segons ha informat l’entitat a través de les seves xarxes socials, el tall s’ha produït perquè en el moment de l’incident part del subministrament elèctric del país provenia de la xarxa espanyola. Concretament, les estacions transformadores i repartidores (ETR) de la Margineda i d’Encamp estaven alimentades des del costat espanyol, la qual cosa va provocar un tall de subministrament a les zones dependents d’aquestes ETR.

Tanmateix, gràcies a la reconnexió automàtica amb la línia provinent de França, el subministrament es va restablir completament en un termini de deu segons. Canillo, el Pas de la Casa, Ordino, la Massana i una part d’Encamp, que reben electricitat de la connexió francesa, no es van veure afectats. Des de les 12.33 hores, tot el subministrament elèctric d’Andorra prové exclusivament del costat francès, sense alteracions en la cobertura ni en la qualitat del servei.

‼️Us informem que l'incident que hi ha hagut a part del país durant uns segons s'ha generat a causa d'una apagada en el costat espanyol. Gràcies a la reconnexió automàtica que hem fet amb la línia provinent de França, s'ha recuperat el subministrament en uns segons. — FEDA (@FEDA_Andorra) April 28, 2025

A Espanya, milers d’usuaris de Catalunya i de la resta de l’Estat han denunciat interrupcions en el subministrament elèctric. Endesa, segons ha informat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), està analitzant l’abast de la incidència i treballa per solucionar-la al més aviat possible. Paral·lelament, Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Procicat i ha establert comunicació amb Endesa per seguir de prop l’evolució de la situació.

La incidència que té lloc en el sistema elèctric espanyol ha generat diverses especulacions, entre elles la d’una possible fallada a la xarxa francesa. No obstant això, la companyia operadora RTE ha emès un comunicat a través de la xarxa social X, en què assegura que “les seves infraestructures elèctriques són segures”.

A més, ha detallat que “la xarxa ibèrica es va desconnectar automàticament de la xarxa europea a partir de les 12.38 hores”, i han subratllat que “mantenen el suport” a la xarxa espanyola. En aquest sentit, RTE ha informat que ja ha restablert un subministrament de fins a 700 megawatts (MW) de consum espanyol, amb la possibilitat d’incrementar-lo “fins als 950 MW tan bon punt la xarxa ibèrica sigui tècnicament capaç de rebre’ls”.

➡️ Un incident électrique touche actuellement l’#Espagne et le #Portugal, dont l’origine reste à déterminer. Le réseau français est sécurisé, aucune contagion de cet incident n’est à craindre.



➡️ Le réseau ibérique a été déconnecté automatiquement du réseau européen de 12h38 à… — RTE (@rte_france) April 28, 2025

Davant la incertesa generada a Portugal, també afectat per les falles elèctriques, el primer ministre portuguès, Luís Montenegro, ha afirmat que “l’origen del problema no es troba a Portugal”, suggerint així que la incidència podria haver-se iniciat a Espanya, segons ha informat l’agència EFE. Tot i la manca de confirmació oficial sobre les causes exactes de l’avaria, Montenegro ha subratllat que ambdós governs col·laboren estretament per “comprendre plenament” l’abast i l’origen de l’incident.

-Pendent d’ampliació-