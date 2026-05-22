El Grup de Folklore Casa de Portugal participa a Vila Praia d’Âncora en un espectacle etnogràfic internacional

El Grup de Folklore Casa de Portugal viatja aquest divendres a Portugal per participar en l’espectacle ‘Una Família, molts trajes’, una cita cultural organitzada per l’Etnográfico de Vila Praia d’Âncora, al nord del país. L’esdeveniment forma part dels actes commemoratius del 50è aniversari del grup portuguès de l’Alto Minho, que el passat mes de maig ja va visitar Andorra per participar en la trobada Danses del món impulsada pel grup andorrà.
La participació arriba, a més, en plena celebració del 30è aniversari del Grup de Folklore Casa de Portugal, que es desplaçarà fins a una de les principals arrels etnogràfiques de la cultura que representa al Principat. L’acte inclourà una desfilada de vestits tradicionals de la regió etnogràfica de Viana do Castelo combinada amb actuacions de balls típics dels diferents grups participants.
La trobada reunirà agrupacions folklòriques portugueses i andorranes en una vetllada dedicada al patrimoni tradicional i als vestits típics
La vetllada comptarà també amb la presència del Rancho das Lavradeiras de Carreço, considerada la formació folklòrica més antiga de Portugal i padrina de l’Etnográfico. Alhora, l’agrupació portuguesa manté un vincle especial amb el grup andorrà, del qual l’Etnográfico n’és padrí.
La sala del Cine Teatro dels bombers de Vila Praia d’Âncora acollirà l’esdeveniment cultural a partir de les 22.00 hores en una trobada que servirà tant de retrobament entre agrupacions com d’intercanvi de tradicions i patrimoni popular. La visita culminarà diumenge amb diverses activitats culturals i jornades de convivència programades per l’organització a la zona costanera de l’Atlàntic.