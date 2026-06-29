Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El pis situat al carrer del Puial, número 6. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Abans d'entrar al mercat de lloguer

El primer pis del Reviu requerirà una inversió de gairebé 117.000 euros abans d’incorporar-se al mercat de lloguer

L'immoble del carrer del Puial es rehabilitarà amb una aportació comunal de 60.000 euros, mentre que la propietat assumirà la resta de la reforma

El Comú d’Andorra la Vella ha adjudicat les obres de rehabilitació integral del primer habitatge que s’incorpora al Programa Reviu, situat al carrer del Puial, número 6. L’actuació tindrà un cost de 116.804,59 euros i un termini d’execució de 12 setmanes, mentre que les obres han estat adjudicades a l’empresa Construccions Llesui SL, les quals consistiran en una reforma integral de l’habitatge, ja que l’estat actual de l’immoble no en permetia el reacondicionament immediat.

El projecte preveu una nova distribució amb dues habitacions, sala d’estar-menjador amb cuina integrada i un bany, així com la renovació de les instal·lacions i una millora de l’aïllament tèrmic. Pel que fa al finançament, el comú assumirà una aportació fixa de 60.000 euros, mentre que la propietat es farà càrrec dels 56.804,59 restants. A més, la corporació ha recordat que recuperarà 46.500 euros de la seva aportació mitjançant una reducció equivalent del lloguer mensual que abonarà a la propietat durant el període de cessió d’ús de l’habitatge.

El conseller d’Habitatge, Marc Torrent, ha destacat que aquesta primera adjudicació representa «un exemple pràctic de col·laboració publicoprivada en benefici de la comunitat». En aquest sentit, ha defensat que, amb l’inici de les obres, «el Programa Reviu demostra que és una eina eficaç i real per recuperar patrimoni urbà que es trobava en desús i posar-lo al servei de les necessitats residencials dels nostres ciutadans». «El nostre objectiu és continuar teixint complicitats amb els propietaris de la parròquia per dinamitzar el mercat d’arrendament», ha conclòs.

Andorra la Vella licita la rehabilitació d’un habitatge al carrer del Puial per incorporar-lo al Programa Reviu

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Espot avança que no esperarà al començament de l’any vinent i tornarà a revisar el salari mínim aquest juliol
El cap de Govern argumenta la inacció en la crisi d’habitatge culpabilitzant l’oposició de «retardar» les propostes
Els nous auditoris del Centre Cultural estrenen tecnologia d’última generació i reforcen l’aposta per l’accessibilitat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Uns aldarulls en una terrassa permeten identificar el presumpte responsable dels danys causats a diverses motos
  • Societat, Successos
Aprofita que la seva exparella dormia per mirar-li el telèfon mòbil i després l’agredeix sota els efectes de la cocaïna
  • Societat, Successos
Una intervenció contra el contraban al Pas permet comissar 2.700 paquets de tabac valorats en més de 10.500 euros
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies, Societat
Els nous auditoris del Centre Cultural estrenen tecnologia d’última generació i reforcen l’aposta per l’accessibilitat
  • Parròquies, Societat
El primer pis del Reviu requerirà una inversió de gairebé 117.000 euros abans d’incorporar-se al mercat de lloguer
  • Parròquies, Societat
El Motand acomiada tres dies d’activitat amb una elevada participació i bones sensacions entre el teixit comercial
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu