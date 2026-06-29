El primer pis del Reviu requerirà una inversió de gairebé 117.000 euros abans d’incorporar-se al mercat de lloguer

El Comú d’Andorra la Vella ha adjudicat les obres de rehabilitació integral del primer habitatge que s’incorpora al Programa Reviu, situat al carrer del Puial, número 6. L’actuació tindrà un cost de 116.804,59 euros i un termini d’execució de 12 setmanes, mentre que les obres han estat adjudicades a l’empresa Construccions Llesui SL, les quals consistiran en una reforma integral de l’habitatge, ja que l’estat actual de l’immoble no en permetia el reacondicionament immediat.
El projecte preveu una nova distribució amb dues habitacions, sala d’estar-menjador amb cuina integrada i un bany, així com la renovació de les instal·lacions i una millora de l’aïllament tèrmic. Pel que fa al finançament, el comú assumirà una aportació fixa de 60.000 euros, mentre que la propietat es farà càrrec dels 56.804,59 restants. A més, la corporació ha recordat que recuperarà 46.500 euros de la seva aportació mitjançant una reducció equivalent del lloguer mensual que abonarà a la propietat durant el període de cessió d’ús de l’habitatge.
El conseller d’Habitatge, Marc Torrent, ha destacat que aquesta primera adjudicació representa «un exemple pràctic de col·laboració publicoprivada en benefici de la comunitat». En aquest sentit, ha defensat que, amb l’inici de les obres, «el Programa Reviu demostra que és una eina eficaç i real per recuperar patrimoni urbà que es trobava en desús i posar-lo al servei de les necessitats residencials dels nostres ciutadans». «El nostre objectiu és continuar teixint complicitats amb els propietaris de la parròquia per dinamitzar el mercat d’arrendament», ha conclòs.