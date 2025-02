El Prat del Roure confia atendre a 420 donants de sang en la primera campanya del 2025

Amb una xifra “molt positiva i solidària” es va acomiadar el 2024: 1.530 donants. Això reflecteix l’esperit solidari i altruista d’un petit país que si d’alguna cosa no manca és de generositat davant els més desfavorits. Així ho ha expressat avui el secretari general de la Creu Roja, Joan Saurí, durant el primer dia de la primera campanya de donació de sang de l’any 2025 celebrada des d’aquest matí a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany i que s’estendrà fins al dijous 6 de febrer. “Tenim per avui 141 persones inscrites, tampoc se’n poden fer més, ja que és el volum màxim que s’accepta per dia. He de dir que la xifra de donacions totals amb la que vam tancar l’any passat és especialment bona i aconseguir-ne més resultaria molt complicat”, ha esclarit el portaveu de l’entitat.

La sala Prat del Roure a les 11.30 d’aquest dimarts al matí, amb la participació de cinc donants.

L’estimació de Saurí per a aquesta primera campanya d’enguany (de tres dies de durada) ha estat “d’assolir les 420 donacions, atenent que en 2024 es van efectuar 415 en aquest escenari”. A més, ha fet saber que sempre de la llista total “hi ha un 10% que no acudeix o bé són rebutjats, però que es compensa agafant a la gent que ve sense cita prèvia“, de forma que “extreure una xifra similar a la de l’any anterior seria un símptoma molt positiu”, aclareix.

Sobre l’organització de la campanya, recordem duta a terme pels alumnes de l’Escola Andorrana de primer curs de segona ensenyança d’Encamp, Ordino i Santa Coloma, el secretari ha esmentat que “ells són els grans protagonistes de l’acte, ja que fan el gran gruix amb la confecció i posterior divulgació de la campanya, a banda d’estudiar com funciona la sang en algunes assignatures. Han programat fins i tot els torns i el circuit que fa la gent per venir. Nosaltres com a Creu Roja ens limitem a donar suport i control al Banc de sang de Catalunya, qui són els que efectuen l’extracció de sang pròpiament dita”, ha puntualitzat.

El secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, amb la cap de comunicació de l’entitat.

Un altre punt destacat que ha brindat el dirigent de la Creu Roja és arran d’una conversació que ha tingut avui amb el Banc de sang sobre el balanç del gener: “Justament m’han comentat que han tingut una baixada en aquest passat mes, i que per aquest motiu han fet una marató ‘superbèstia’ de donació a tota Catalunya. Estan recompostos ara mateix amb 6.857 dosis que està prou bé, encara que arribar a les 7.000 seria el nombre més idoni sabent que se’n fan servir 1.000 al dia i que la sang té una caducitat”. Altrament, Saurí ha fet una crida per animar a tots els donants dels grups sanguinis 0 negatiu, O negatiu i A negatiu (sent els menys freqüents) perquè “aquests són els que més baixen i els que sempre es necessiten”.

Ja posats a la sala, tres donants de sang han volgut donar la seva veu per a EL PERIÒDIC i explicar que simbolitza aquest gest tan significatiu i valent: “Soc habitual a les campanyes, he vingut aquí ja unes cinc o sis vegades i a Barcelona també unes quantes més. Ho faig per solidaritat i perquè no costa res venir mitja hora i ajudar així a persones que ben segur ho necessiten”, comenta el Jonatan. Per la seva part, el Gastón té fins i tot carnet com a donant des del 2020 i tot arran d’una experiència amb un familiar “que no va poder rebre sang quan més li calia i això em va marcar per sempre”, deixant a més oberta la possibilitat d’oferir-se a un possible transplantament de medul·la.

Una infermera de la Creu Roja revisant l’estat d’un donant acudit aquest matí a la sala Prat del Roure.

L’última ànima caritativa que ha parlat amb la casa ha estat la Maria, qui tot i reconèixer la por que li fan les agulles, ha decidit venir a la primera campanya de donació de sang de l’any per “empatitzar amb les persones més requerides d’un bé tan important i en veure que el meu perfil quadrava per salut, no ho vaig dubtar ni un moment, tot i els nervis que es passen al principi”, admet entre rialles. Val a dir que la professora dels alumnes que han acudit pel voluntariat de l’Escola Andorrana de Santa Coloma, la Mercè Gómez, s’ha oferit a donar sang i ha valorat positivament “tota la feina dels estudiants en la preparació i promoció de la present campanya”.

En darrer lloc, dos joves infants i voluntaris de l’escola citada anteriorment, el Miquel i el Pol, han recalcat aquest treball fet des del seu centre educatiu: “És el nostre primer any al voluntariat i hem promocionat la campanya des de l’escola amb una publicitat que incloïa el disseny de cartells i vídeos. Volem aconseguir de tot cor assolir les 420 donacions perquè l’any passat es van rebre cinc menys i serà molt millor”, declara el Pol amb il·lusió, qui afirma que veure la feina dels metges i infermers “és interessant”. Per al Miquel donar sang és un “gest de simpatia que implica salvar la vida de persones que no estan bé, el qual és un fet molt important”.