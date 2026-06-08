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  • Álex Petxarroman, durant el partit d'enguany entre l'FC Andorra i Las Palmas a Encamp. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - Mercat de fixatges

La directiva de l’FC Andorra vol que ‘Petxa’, tot i enguany no haver gaudit de continuïtat, es mantingui a l’equip

Aquest any, el seu tercer al Principat, el canterà 'txuri-urdin' amb passat professional a l'Athletic ha disputat 18 partits: els dos de Copa i 16 de lliga

Si bé és la porteria la faceta en la qual la direcció esportiva de l’FC Andorra treballa més a fons per repetir les cessions de Jesús Owono i Áron Yaakobishvili, també veuria amb bons ulls mantenir a Álex Petxarroman. El lateral dret, aquesta temporada a préstec del Deportivo de la Corunya, no ha gaudit de continuïtat, però tant el director esportiu, Jaume Nogués, com el màxim accionista tricolor, Gerard Piqué, li haurien reiterat en més d’una ocasió durant el tram final de lliga la voluntat de continuar amb ell el curs vinent.

Val a dir que el de Sant Sebastià, de 29 anys, no comptarà per a Antonio Hidalgo a Primera Divisió tot i tenir contracte −el ‘Dépor’ ha ascendit en finalitzar en segona posició la Hypermotion−, motiu pel qual no veuria amb mals ulls repetir la fórmula d’enguany. Ara bé, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, ‘Petxa’ també interessa a l’Eibar, destí que li crida l’atenció per la proximitat a la seva ciutat natal, i semblaria ser que a algun altre conjunt fora d’Europa.

En tot cas, aquest any, el seu tercer al Principat, el canterà ‘txuri-urdin’ amb passat professional a l’Athletic Club només ha disputat 18 partits. Dos d’ells han sigut els copers, en un dels quals, contra el Valle de Egüés, va marcar, i els 16 restants, de lliga. En aquest darrer cas, cal recordar que a l’inici es va fer un lloc a l’esquema d’bai Gómez, el qual va acabar perdent després de l’expulsió per doble groga contra el Leganés. Durant el tram intermedi de la temporada no va gairebé participar fins que de mica en mica va tornar a tenir oportunitats. En tot cas, només ha gaudit de set titularitats i ha repartit una assistència.

Luismi interessa al Múrcia

Segons ha avançat el periodista Ángel García, Luismi Redondo, mitjapunta de l’FC Andorra enguany cedit al Cartagena, interessa al Real Múrcia. El de Plasència, a qui li resta un any de contracte com a tricolor, ha estat un destacat del conjunt ‘albinegre’, el qual que s’ha quedat a les portes del play-off a Segona Divisió, amb cinc dianes i cinc assistències. Amb tot, l’actual director esportiu de l’entitat ‘grana’ −es mantindrà a 1a RFEF−, Manuel Sánchez Breis, va ser qui el va portar a principis de curs al Cartagena i ara li ha tornat a posar l’ull a sobre.

‘Petxa’ celebra un gol amb Manu Nieto. | @FCANDORRA
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