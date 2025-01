350 alumnes fomenten la setena campanya de donació de sang de l’escola andorrana

Que enguany s’hagi presentat com a novetat una campanya de donació de sang a l’Escola de Sant Ermengol entre els dies 10, 11 i 12 de juny (la tercera de l’any) és gràcies als pioners de l’Escola Andorrana, els quals impulsen la seva setena campanya amb la col·laboració, suport i solidaritat de 350 alumnes, 50 més que la de l’any anterior, com bé ha incidit el secretari general de la Creu Roja, Joan Sauri. “Està molt bé que els joves continuïn impulsant i promovent aquest gest tan maco perquè ells són el futur. Aquest esperit solidari és molt important retenir-lo sempre al cor, més ja des de petit”, ha assenyalat el dirigent de l’entitat sanitària, tot ressaltant que el 2024 durant aquesta primera campanya de l’any “es van materialitzar 315 donacions de les 415 que es van dur a terme, a més de sumar-se fins a 79 nous donants“.

Així, la campanya que organitza l’Escola Andorrana resulta sempre rellevant, no només per ser la primera del curs, sinó perquè “expressa el gran esperit benevolent que mostren cada any els alumnes, afegint-se uns quants més a l’equació a mesura que avancen les campanyes”, com bé ha deslligat la directora general de l’Escola Andorrana, Formació Andorrana i Formació Professional, Olga Moreno. Aquesta ha assenyalat que el més important és precisament això, “fomentar la solidaritat entre l’alumnat i la docència”, i que, a banda d’això, el seu ensenyament i acompanyament amb les assignatures que desenvolupen és el plus. “Als centres d’educació andorrana busquem cada any la millora i l’èxit d’aquestes campanyes de donació de sang, les quals són ja un projecte certament consolidat“, ha recordat la responsable.

La taula amb els representants de la 7a campanya de donació de sang de l’escola andorrana: Joan Saurí i Olga Moreno i tres alumnes portaveus de les diferents escoles.

Finalment, han intervingut tres representants de l’Escola Andorrana. Una d’elles d’Encamp, Aina Benet, qui ha posat en relleu el gran treball que s’ha dut a terme per “dissenyar un bon cartell per a l’anunci de la campanya, així com haver estudiat bé la matèria a Naturals com el funcionament de l’aparell circulatori”. D’altra banda, ha parlat en nom de l’Escola Andorrana d’Ordino Eric Pla, qui en un molt emotiu discurs, ha valorat que efectuar aquest gest és “un accés solidari molt decisiu que pot salvar fins a tres vides només amb la intervenció d’una persona”.

Altrament, l’infant ha recordat que la sang “té molt poca durabilitat i que per aquesta raó, cada gota compta“. Unes paraules que han fet emocionar a Sauri. Per part de l’Escola de Santa Coloma, ha intervingut Andy Da Silva per manifestar que “han treballat en grups cooperatius per fer els logotips de la campanya” i que estudiar i dur a terme una acció com és la donació de sang “comporta poder salvar moltes vides”.

Com a apunt final, el secretari de la Creu Roja ha estipulat que el Banc de Sang de Catalunya empra al dia unes 1.000 bosses de sang i que haver aconseguit l’any anterior 1.530 donacions efectives al Principat ha estat “una fita rècord que és impressionant i que parla molt bé del comportament de la nostra societat”. També ha insistit que a Nadal la reserva del banc “sol caure bastant” i ha avançat així mateix que la pròxima campanya serà la que tindrà lloc al pavelló del MoraBanc el dia 7 d’abril, i la precediran la de l’Escola de Sant Ermengol entre el 10 i 12 de juny; la de la Universitat d’Andorra entre el 16 i 18 de setembre, i la darrera realitzada al Lycée Compte de Foix entre el 19 i 21 de novembre.