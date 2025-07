Concursos de temporada

El pastor català Moisés Tarrès i el gos Mel guanyen la 35a edició del Concurs de Gossos d’Atura a Canillo

Els premis econòmics han estat de 200 euros per al primer classificat, 170 euros per al segon i 140 euros per al tercer

Moisés Tarrès, de Catalunya, amb el seu gos Mel, ha obtingut el primer premi del Concurs de Gossos d’Atura amb una puntuació de 195 punts. En segona posició s’ha classificat José Escaño, d’Aragó, amb Venus i 163 punts, seguit de Miquel Sastre, de Mallorca, amb Tronc, que ha sumat 157 punts.

El concurs, que enguany ha renovat part del seu format, ha introduït modificacions en les proves i en el sistema de puntuació per fer-les més àgils i atractives per al públic. Les diferents fases han estat valorades per un jurat format per cinc membres, que han tingut en compte l’habilitat, la precisió i l’obediència dels gossos, així com la tècnica dels pastors. Els participants han hagut de guiar els seus ramats a través d’obstacles i situacions que simulen condicions reals.

Els quatre pastors amb millor puntuació han accedit a la segona fase, on s’ha viscut un final molt ajustat. Els premis econòmics han estat de 200 euros per al primer classificat, 170 euros per al segon i 140 euros per al tercer, amb un reconeixement públic per a cadascun.

Els Planells de Mereig, a Canillo, han acollit aquest diumenge la 35a edició que enguany s’ha fet en memòria de Simona Naudí de l’Àrea d’Agricultura del comú, una cita consolidada dins el calendari oficial de concursos de la temporada 2025. L’esdeveniment ha comptat amb una destacada assistència de públic i la participació de dotze pastors procedents de Catalunya, el País Basc, València, Aragó, Mallorca i França.

Foto dels participants del l’edició del Concurs de Gossos d’Atura. | Comú de Canillo

A l’acte hi han assistit els cònsols -major i menor- de Canillo, Jordi Alcobé i Marc Casal, el síndic general, Carles Ensenyat, i el ministre d’Agricultura i Medi Ambient, Guillem Casal. Per la seva part el cònsol major, Jordi Alcobé, ha remarcat la importància de l’esdeveniment, afirmant que: “El Concurs és molt més que una competició; és una celebració de la nostra identitat, de la feina essencial que fan els pastors”, afegint que “a Canillo estem orgullosos de mantenir viva aquesta tradició, que uneix cultura, territori i respecte pels animals”.

La jornada s’ha desenvolupat amb normalitat i ha estat ben valorada per part dels participants i del públic, que ha seguit les proves amb interès. Les mesures de protecció del benestar animal, com la tolerància zero a les mossegades, han estat ben rebudes per tots els assistents.