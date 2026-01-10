Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'audiència del Papa Lleó XIV al Cos Diplomàtic a l'inici de l'any nou. | Vatican Media
Agències
Audiència tradicional a la Santa Seu

Lleó XIV qualifica de “deplorables” les pràctiques com l’avortament, l’eutanàsia o la gestació subrogada

En aquest sentit, el papa rebutja "categòricament qualsevol pràctica que negui o exploti l’origen de la vida i el seu desenvolupament"

El papa Lleó XIV va rebre aquest divendres el Cos Diplomàtic acreditat davant la Santa Seu en l’audiència tradicional d’inici d’any, celebrada a l’Aula de les Benediccions, entre els quals hi havia l’ambaixador d’Andorra, Carles Álvarez. En el seu primer discurs d’aquest tipus com a pontífex, després de la mort del papa Francesc i del recent tancament del Jubileu de 2025, Lleó XIV va oferir una àmplia reflexió sobre els conflictes internacionals i el debilitament del multilateralisme, tot reafirmant amb fermesa la defensa de la dignitat humana i del dret a la vida en totes les seves etapes.

Així, Lleó XIV va abordar de manera directa la qüestió de l’avortament, que va presentar com una negació del do de la vida. “Rebutgem categòricament qualsevol pràctica que negui o exploti l’origen de la vida i el seu desenvolupament; entre aquestes hi ha l’avortament, que interromp una vida en creixement i rebutja acollir el do de la vida”, ha condemnat.

El Papa va expressar també la seva “profunda preocupació pels projectes destinats a finançar la mobilitat transfronterera amb la finalitat d’accedir a l’anomenat dret a l’avortament segur” i va qualificar de “deplorable” que s’hi destinin recursos públics. “És deplorable que s’assignin recursos públics per suprimir la vida en lloc d’invertir-los a donar suport a les mares i a les famílies”. Segons va afirmar, l’objectiu principal ha de continuar sent “la protecció de tots els infants no nascuts i el suport efectiu i concret a totes les dones perquè puguin acollir la vida”.

En el seu discurs, Lleó XIV va dedicar una part significativa a la família, que va definir com l’àmbit fonamental on s’aprèn a estimar i a servir la vida. El Papa va advertir sobre la progressiva marginació institucional de la família i l’augment de situacions de fragilitat, ruptura i violència domèstica.

El pontífex va afirmar que la vocació a l’amor i a la vida es manifesta “de manera privilegiada i única dins la família” i va assenyalar que la unió exclusiva i indissoluble entre un home i una dona comporta “un imperatiu ètic fonamental perquè les famílies puguin acollir i cuidar plenament la vida per néixer”.

En aquest marc, va vincular directament la defensa de la família amb la crisi demogràfica que afecta nombrosos països. “Això és, a més, una prioritat, especialment en aquells països que estan experimentant un descens dramàtic de la natalitat”, ha apuntat Lleó XIV

