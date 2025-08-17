El país es lleva amb un cel velat pel fum dels incendis forestals de l’oest de la península Ibèrica i pols en suspensió

El cel d’aquest diumenge s’ha llevat enteranyinat i amb poca visibilitat a causa de la presència de pols en suspensió, que s’ha barrejat amb el fum dels incendis forestals de l’oest de la península Ibèrica. Tot i que es preveu un dia majoritàriament assolellat, segons el Servei Meteorològic, aquest fenomen deixa una atmosfera tèrbola i opaca. La situació, de fet, i tal com ha informat el Servei des de les seves xarxes socials, està marcada per la dorsal anticiclònica africana, la qual continuarà afavorint l’ascens de les temperatures.
Pel que fa als incendis, la situació continua sent molt greu al nord-oest de la península i Extremadura, on s’han cremat aproximadament 1.141 km2 (més de 114.000 hectàrees). Destaca el foc de Jarilla, a Càceres, que ha afectat unes 9.000 hectàrees i presenta una evolució desfavorable, amb un perímetre de més de 100 quilòmetres. A Galícia, especialment a la província d’Ourense, ja han cremat més de 51.000 hectàrees, mentre que a Castella i Lleó hi ha actius una vintena de focus encara sense control.