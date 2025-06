Art de carrer

El nou mural de Riberaygua i Travesseres, valorat en 30.000 euros, és un projecte per humanitzar la ciutat

L’obra, impulsada pel comú i dissenyada per Boa Mistura amb la implicació dels veïns, esdevindrà un nou símbol identitari per al barri

El comú d’Andorra la Vella ha presentat aquest divendres el projecte del nou mural de Riberaygua i Travesseres, emmarcat dins del programa Art de Carrer. La intervenció artística tindrà un pressupost aproximat de 30.000 euros i busca reforçar el sentiment de comunitat al barri a través de l’art participatiu.

L’acte ha estat presidit pel cònsol major, Sergi González, i la cònsol menor, Olalla Losada, que han remarcat la importància d’aquest projecte com a element de cohesió social. González ha agraït la col·laboració de la propietat del mur i de la comunitat de veïns, i ha assegurat que “serà un espai d’identitat per als habitants de la zona i, possiblement, un nou símbol per a tota la parròquia”.

La intervenció ha estat encarregada al col·lectiu internacional Boa Mistura, amb experiència en més de 40 països, reconegut tant per la qualitat dels seus murals com per l’enfocament participatiu dels seus projectes. Losada ha explicat que es va dur a terme una sessió amb 25 veïns —incloent comerciants i perfils de diverses edats— el 29 de maig passat, en la qual es van recollir impressions i desitjos respecte al mural.

D’aquest procés han sorgit dues propostes creatives — ‘Sòl i Cel’ i ‘Calma’— que es posaran a votació pública entre el 23 i el 29 de juny. “Ara és el ciutadà qui té la paraula per escollir amb quina proposta se sent més representat”, ha afirmat la cònsol menor, destacant que l’obra vol transmetre calma i identitat dins l’entorn urbà.

Un dels projectes proposats, ‘Sòl i Cel’ .| El Comú d’Andorra la Vella i Boa Mistura

Un dels projectes proposats, ‘Calma’. | El Comú d’Andorra la Vella i Boa Mistura

La realització del mural tindrà lloc entre el 13 i el 31 de juliol, segons l’evolució dels treballs i el muntatge de la bastida. Un cop acabat, es buscarà una data d’inauguració amb la participació dels veïns, atès que, com ha recordat Losada, “és un mural fet per a ells i amb ells”.

Aquest serà l’onzè projecte d’Art de Carrer desenvolupat al barri. Tot i que actualment Riberaygua i Travesseres s’ha consolidat com a referent d’aquest tipus d’intervencions, el comú no descarta expandir la iniciativa a altres zones de la parròquia a mesura que avanci la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme (POP).