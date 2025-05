Ruralitat en declivi

El sector agrari evidencia la seva fragilitat per la manca de relleu generacional i l’envelliment dels titulars

Només quatre titulars tenen menys de 30 anys, mentre que més de la meitat del sector està en mans de persones majors de 60 anys

El sector agrari andorrà manté la seva tendència a la baixa, amb una nova lleugera reducció en el nombre d’explotacions registrades durant el 2024. Segons les dades facilitades pel Departament d’Agricultura i Ramaderia, el nombre total d’explotacions ha passat de 348 el 2023 a 343 aquest any. Aquesta disminució coincideix amb una altra realitat preocupant: la persistent manca de relleu generacional.

L’edat avançada dels titulars i delegats continua sent una constant. De les 420 persones que actualment lideren una explotació, la majoria tenen més de 51 anys. En concret, 94 es troben entre els 51 i els 60 anys; 91 tenen entre 61 i 70 anys; 77 estan a la franja de 71 a 80; 38 tenen entre 81 i 90 anys, i encara hi ha 15 persones que superen els 90. En contrast, només quatre persones es troben dins la franja d’entre 21 i 30 anys, i 43 tenen entre 31 i 40 anys. Aquesta estructura demogràfica evidencia la dificultat del sector per captar i retenir joves. Pel que fa al tipus d’explotacions, 194 no disposen de bestiar de renda, mentre que 114 sí que en tenen. Per categories, n’hi ha 66 amb bestiar equí, 46 amb oví, 42 amb boví, 28 amb cabrum i 28 més d’apicultura.

A nivell territorial, la concentració d’explotacions de conreu continua sent més elevada a les parròquies de Sant Julià de Lòria, amb 62 explotacions, seguida de la Massana (54) i Canillo (51). També destaquen Encamp (39), Ordino (37) i Andorra la Vella (37). En tots els casos, Sant Julià lidera tant en explotacions amb bestiar de renda (29) com en les que no en tenen (33). Les xifres publicades aquest dimarts posen de manifest la necessitat d’impulsar polítiques que incentivin la incorporació de joves al sector i garanteixin el relleu generacional per assegurar la continuïtat de l’activitat agrícola i ramadera al país.