El nombre de demandants de feina cau un 18% a l’agost i se situa en 197, també un 7,5% menys que el mes de juliol

El nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació en recerca de feina se situa en 197 a tancament del mes d’agost, la qual cosa suposa un 7,5% menys que al juliol i un 18,3% per sota de la xifra registrada un any abans. En concret, l’agost del 2025 hi havia 241 persones en recerca de feina. En aquest sentit, també disminueixen els demandants en millora, els quals passen de 175 al juliol a 160 a final d’agost, una reducció mensual del 8,6%. En comparació amb l’agost de l’any passat, quan n’hi havia 187, el descens és del 14,4%.
Pel que fa als demandants de serveis, a final de mes se’n comptabilitzen 72. D’aquests, un es troba en situació de baixa mèdica superior a sis mesos. Entre els demandants en situació d’ocupació, la xifra augmenta en una persona respecte al juliol, fins a les 71. D’altra banda, el nombre de llocs de treball oferts també disminueix. Així, el Servei d’Ocupació en registra 1.337 a final de mes, davant dels 1.668 del juliol, fet que suposa una caiguda mensual del 19,8%. En termes interanuals, les ofertes de feina baixen un 15,9%, ja que l’agost del 2025 n’hi havia 1.589.
Durant l’agost, a més, el Servei d’Ocupació ha facilitat cinc contractacions, mentre que altres cinc s’han fet mitjançant els programes de treball temporal. A més, 40 persones inscrites al Servei d’Ocupació han trobat feina pels seus propis mitjans. Pel que fa a l’ajut econòmic per desocupació involuntària decretat pel Govern, a final d’agost hi ha 13 persones beneficiàries. És a dir, que la xifra es manté estable respecte al juliol, mentre que augmenta un 8,3% en comparació amb l’agost del 2025, quan n’hi havia una dotzena.