Andorra supera les 54.000 persones ocupades mentre el nombre d’aturats es redueix fins a poc més de 500

La taxa d’ocupació de la població d’entre 15 i 64 anys s’ha situat en el 82,4%, una xifra que representa un lleuger increment de 0,1 punts respecte del trimestre anterior i de 0,3 punts en comparació amb el mateix període de l’any passat. Segons les dades fetes públiques per Estadística, el nombre de persones ocupades al país s’estima en 54.220, en un trimestre marcat també per una reducció de la taxa d’atur fins al 0,9%. Per sexes, la taxa d’ocupació se situa, entre el homes, en el 83,8%, mentre que, en el cas de les dones, en canvi, arriba al 80,9%.
Quant als grups d’edat, destaca l’evolució de la població jove d’entre 15 i 24 anys, la qual registra una taxa d’ocupació del 32,1%. El percentatge augmenta 0,6 punts respecte del trimestre anterior, mentre que l’increment és de 8,9 punts més que durant el mateix període de l’any anterior. Pel que fa a l’atur, la taxa entre la població d’entre 15 i 74 anys ha baixat fins al 0,9% de la població activa, amb un nombre estimat de 535 persones aturades. El percentatge disminueix 0,6 punts respecte del trimestre anterior, mentre que es manté estable si es compara amb el mateix període del 2025.
Per sexes, la taxa d’atur masculina se situa en l’1,5%, després de disminuir 0,4 punts respecte del trimestre anterior, tot i que augmenta 0,5 punts en termes interanuals
Per sexes, la taxa d’atur masculina se situa en l’1,5%, després de disminuir 0,4 punts respecte del trimestre anterior, tot i que augmenta 0,5 punts en termes interanuals. Entre les dones, la taxa és inferior i se situa en el 0,3%, amb una disminució de 0,8 punts trimestrals i de 0,6 punts respecte del mateix període de l’any passat. Entre els joves d’entre 15 i 24 anys, la taxa d’atur arriba al 2,8%, i respecte del trimestre anterior, el percentatge augmenta 0,9 punts, mentre que en termes interanuals registra una disminució de 4,0 punts.
En relació amb la inactivitat, la taxa de la població d’entre 15 i 64 anys se situa en el 16,8%, amb un total estimat d’11.040 persones inactives. En el cas dels homes, la taxa d’inactivitat és del 14,9%, mentre que, entre les dones, el percentatge se situa en el 18,9%. Per grups d’edat, torna a destacar l’evolució dels joves d’entre 15 i 24 anys, amb una taxa d’inactivitat del 66,9%. En aquest cas, el percentatge disminueix un punt respecte del trimestre anterior i registra una caiguda de 8,2 punts en termes interanuals.
En relació amb la inactivitat, la taxa de la població d’entre 15 i 64 anys se situa en el 16,8%, amb un total estimat d’11.040 persones inactives
Finalment, la comparació amb les economies de l’entorn situa Andorra amb una taxa d’atur del 0,9%, per sota de les registrades a Espanya (9,9%), França (7,9%) i el conjunt de la UE-27 (5,9%). Respecte del mateix període de l’any anterior, el percentatge es manté estable tant al Principat com a la UE-27, mentre que disminueix 0,4 punts a Espanya i augmenta 0,7 punts a França.En termes trimestrals, la taxa d’atur disminueix en tots els àmbits analitzats, tot i que amb intensitats diferents. Espanya registra el descens més pronunciat, amb 0,9 punts menys, seguida d’Andorra, amb una reducció de 0,6 punts; França, amb 0,4 punts menys, i la UE-27, on la disminució se situa en 0,3 punts.