El PS alerta d’una possible dependència de Microsoft mentre Rossell defensa que es treballa amb 90 proveïdors

La consellera general socialdemòcrata Laia Moliné ha qüestionat aquest dijous al Consell General si el model de transformació digital impulsat pel Govern pot acabar generant una dependència excessiva de Microsoft, després de l’adjudicació directa, per procediment negociat i amb caràcter d’urgència, de prop de 3,1 milions d’euros en llicències i serveis associats. En resposta, el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha rebutjat aquesta lectura i ha defensat que l’ús de Microsoft «no crea dependència», sinó que permet reforçar i millorar les eines de treball de l’Administració. En aquest sentit, ha remarcat que l’Executiu manté «un ecosistema tecnològic divers» en el qual treballa amb més de 90 proveïdors.
Moliné ha precisat que el seu qüestionament no anava dirigit contra Microsoft, sinó cap al model que està construint el país. Així, ha fet memòria que mesos enrere el Govern havia situat entre els seus objectius evitar la dependència d’un únic proveïdor i ha considerat que existeix «poca coherència» entre aquesta voluntat i l’actual adjudicació. «Andorra està construint una capacitat digital pròpia o un model cada vegada més dependent d’uns proveïdors externs?», ha plantejat. Al seu torn, Rossell ha replicat que no es tracta d’una compra sense competència prèvia, ja que l’acord deriva d’una licitació d’Andorra Digital a la qual es van presentar diferents proveïdors i que permet que les entitats públiques s’hi adhereixin sense haver de tramitar noves licitacions. Segons ha indicat, es tracta d’una «compra agregada del país» destinada a guanyar eficiència.
«Andorra està construint una capacitat digital pròpia o un model cada vegada més dependent d’uns proveïdors externs?» – Laia Moliné
La consellera també ha advertit que la qüestió va més enllà de renovar programes com Word o Excel i afecta eines com Teams, Copilot i sistemes de gestió de dades. Per això, ha preguntat si l’Executiu ha establert algun límit perquè una integració progressiva de les eines de Microsoft no faci que en el futur sigui «impossible» canviar de proveïdor. Doncs, el titular de Transformació Digital ha defensat que la tecnologia es revisa periòdicament i que precisament la unificació dels sistemes permetria facilitar eventuals canvis, a més de fer més eficient el treball dels empleats públics i la resposta de l’Administració.
Finalment, Moliné ha posat sobre la taula l’exemple d’altres països que, tot i utilitzar Microsoft, estudien alternatives de codi obert per reduir-ne la dependència, i ha preguntat si Andorra treballa en aquesta direcció. En relació amb això, Rossell ha apuntat que les dimensions i capacitats d’aquests estats no són comparables amb les del Principat, però ha assegurat que des de Transformació Digital «s’estudien alternatives» amb l’objectiu de reduir costos i millorar la sobirania digital. El mandatari ha afegit que actualment el Govern ja disposa d’altres sistemes complementaris, entre els quals ha citat IBM, si bé ha defensat que la solució de Microsoft era la que donava resposta al ventall de necessitats plantejades.