Vela qüestiona la capacitat del parc públic davant el possible ‘impacte’ de la futura descongelació dels lloguers

La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha posat en dubte aquest dijous que el parc públic d’habitatge pugui donar resposta a les necessitats que apareguin a mesura que avancin les finalitzacions dels contractes de lloguer. Durant la sessió al Consell General, Vela ha advertit, especialment, de la situació dels llogaters als quals el propietari decideixi no renovar el contracte i que hagin de buscar un altre habitatge als preus actuals del mercat. «El parc públic no solucionarà el problema d’aquestes persones que no se’ls renova el contracte, que veuran multiplicada la seva renda de lloguer i que no la podran assumir», ha afirmat, abans d’alertar que «ens podem trobar amb una demanda molt més gran de la prevista».
En aquest sentit, la presidenta de la bancada socialdemòcrata ha situat la preocupació en el nou ‘escenari’ que s’obrirà amb la descongelació progressiva dels contractes, recordant el compromís expressat des de l’Executiu que cap llogater hauria d’abandonar el seu habitatge sense disposar d’una alternativa. «Entre un 20% i un 25% dels contractes vigents quedaran fora», ha advertit Vela, abans de preguntar quina previsió fa Govern davant l’impacte que pot tenir aquesta situació. «Ens preocupa perquè surten notícies sobre persones que hauran de deixar els seus pisos de residència perquè els propietaris han decidit canviar de negoci», ha assenyalat.
«El parc públic no solucionarà el problema d’aquestes persones que no se’ls renova el contracte, que veuran multiplicada la seva renda de lloguer i que no la podran assumir» – Susanna Vela
Al seu torn, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat els mecanismes previstos per afrontar la transició i ha assegurat que Govern està «preocupat per la continuïtat residencial de les persones i les famílies». «És veritat que la llei que vam aprovar diu que no es podrà fer un contracte nou a qualsevol preu», ha afegit Marsol, amb Vela insistint que el problema pot aparèixer quan un propietari opti directament per no continuar amb el contracte: «Si un propietari decideix no renovar un contracte a una família, aquesta no podrà afrontar el nou preu de mercat». La ministra, però, ha tornat a posar en valor el parc públic com una de les opcions disponibles, ja que «té la vocació que les famílies hi puguin anar».
És en aquest punt on Vela ha qüestionat la capacitat del parc públic, interpel·lant a Govern sobre quants pisos hi ha actualment, quants n’hi haurà durant el 2027 i quantes persones es troben en llista d’espera. En resposta, Marsol ha afirmat que «en aquests moments l’oferta és suficient per donar resposta als 74 inscrits» i ha detallat que encara hi ha prop d’un centenar d’habitatges per adjudicar, als quals pròximament se sumaran els 66 apartaments d’Ordino. «Crec que anem cobrint a poc a poc les necessitats», ha valorat la ministra, qui també ha assenyalat que, pel que fa a l’Institut Nacional de l’Habitatge, «no hem tingut moltes consultes, només cinc cartes de resolució».
Vela, però, ha mantingut els interrogants sobre les situacions que poden aparèixer pròximament i ha expressat el desig que es pugui donar resposta als afectats perquè la qüestió «no sigui un problema més greu del que ja és». A més, ha reclamat una millora de la informació que reben els llogaters davant els canvis que s’aniran produint, una proposta que sembla que ha sigut ben acceptada per Govern. «Proposaré una campanya per millorar aquesta comunicació», ha avançat Marsol.