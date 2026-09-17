Govern defensa la contenció migratòria després de reduir fins a un 34% les autoritzacions respecte de l’any passat

El líder del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha criticat que les quotes especials per a la construcció provocarien pics de població, destacant que això fomenta un model que dificulta la cohesió i la integració social d’aquests treballadors que vindrien només per a projectes concrets. «Al sector de la construcció no li convé experimentar més pics i caldria un ritme més estable, sense que el ritme de construcció sigui molt accelerat. Hem de saber gestionar i mantenir l’espai que tenim», ha declarat durant la sessió del Consell General,
A més, Escalé ha demanat mesures al Govern per evitar els pics de creixement, tot recalcant que donar resposta a demandes puntuals pot generar tensions: «Que aquests treballadors vinguin a construir i després marxin no permet la cohesió ni la integració social, i si se segueix permetent un ritme d’activitat tan alt, el Govern no pot moderar les quotes». Addicionalment, des dels socialdemòcrates, Susanna Vela s’ha adherit a la preocupació, qüestionant el model de política migratòria, el qual considera que «s’està modificant sense prou planificació», i posa en dubte el fet que «s’estigui avançant cap a un model de treballadors ‘kleenex’».
«Al sector de la construcció no li convé experimentar més pics i caldria un ritme més estable, sense que el ritme de construcció sigui molt accelerat. Hem de saber gestionar i mantenir l’espai que tenim» – Cerni Escalé
Per la seva banda, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha titllat al líder de Concòrdia de «dramàtic», tot argumentant que a l’agost d’aquest any s’han concedit menys autoritzacions que l’any passat, concretament un 34%, i assenyalant que «són polítiques de contenció demogràfica i treballem per ordenar la demografia i treure més suc dels permisos de treball que tenim per no ofegar les empreses». Tanmateix, ha volgut destacar que aquestes polítiques de contenció resulten efectives, apuntant que «s’ha notat una desacceleració demogràfica del 2% en comparació amb l’agost del 2025», mentre que, per altra banda, entre el 2022 i el 2023 el creixement va ser del 4%.
Pel que fa a Vela, la ministra ha volgut aclarir que des del Govern es treballa en mesures per evitar la precarització dels treballadors, alhora que ha defensat la necessitat de disposar d’una eina flexible per donar resposta a necessitats conjunturals. Addicionalment, Molné ha sostingut que l’activitat demogràfica i econòmica estan lligades: «El creixement econòmic el necessitem i, si no hi ha creixement, no hi ha treball ni riquesa. Fa falta mà d’obra per al creixement». Una equivalència, però, que des de Concòrdia consideren que no s’hauria d’establir.