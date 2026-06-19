El Marteloscopi de Beixalís reforça la vessant educativa amb la participació de gairebé 115 alumnes aquest curs

El Marteloscopi de Beixalís, el laboratori forestal a cel obert impulsat per Andorra Recerca + Innovació (AR+I), continua consolidant-se com una eina educativa per apropar els alumnes al coneixement dels boscos i de la gestió forestal sostenible. Durant el curs escolar que ara finalitza, prop de 115 estudiants de tres centres educatius del país han participat en les activitats desenvolupades en aquest espai.
Des d’AR+I han valorat positivament l’experiència i destaquen que el projecte ha permès ampliar els usos del Marteloscopi més enllà de la recerca científica. Així, l’espai s’ha convertit també en un recurs pedagògic per als centres educatius, amb l’objectiu d’acostar els projectes de ciència i tecnologia als alumnes i fomentar el contacte directe amb el medi natural. La voluntat és donar-li continuïtat durant els pròxims cursos per consolidar-la com una activitat complementària a la formació que es duu a terme a les aules.
La coordinadora d’Aula d’AR+I, Montse Brugulat, ha explicat que «des d’AR+I hem impulsat aquesta proposta amb l’objectiu d’acostar les escoles al medi natural d’Andorra, oferint una activitat pràctica que permeti a l’alumnat descobrir el bosc directament sobre el terreny». A més, ha assenyalat que «aquesta experiència vivencial contribueix a reforçar el treball per competències que es desenvolupa als centres educatius, facilitant que els alumnes puguin aplicar i connectar, en un entorn real, els conceptes que aprenen a l’aula«.