Dilatada experiència

El Consell Superior nomena el magistrat Enric Anglada com a nou president del Tribunal de Corts

Amb una trajectòria de gairebé cinquanta anys en la judicatura andorrana i espanyola, aporta una àmplia experiència en dret civil i dret de família

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha designat el magistrat Enric Anglada Fors com a nou president del Tribunal de Corts, en reconeixement a una trajectòria professional de gairebé cinquanta anys dedicada al món judicial, tant a Andorra com a Espanya.

Anglada, amb una sòlida formació jurídica i una dilatada experiència en diversos àmbits del dret, ha destacat especialment en les àrees del dret civil i del dret de família. Ha estat un referent en la promoció de la custòdia compartida, en un moment en què aquest règim era poc habitual. El 1995 va ser nomenat magistrat del Tribunal de Corts, i el 2005 en va assumir la vicepresidència.

El 2008 va fer el salt al sistema judicial espanyol, integrant-se com a magistrat a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, càrrec que va exercir fins a la seva jubilació anticipada.

Paral·lelament a la seva tasca com a jutge, Anglada ha desenvolupat una destacada activitat en l’àmbit formatiu i institucional. Entre 1983 i 2005 va preparar opositors per a les carreres Judicial i Fiscal, i també va ser un dels membres fundadors de la secció espanyola del Grup Europeu de Magistrats per la Mediació.