Polèmica davant l'especulació immobiliaria

El jove de TikTok demana disculpes públiques a Gabriel Ubach per la difusió d’informació falsa

El creador de contingut admet que va basar el vídeo en dades no contrastades, mentre que Ubach anuncia que no portarà el cas a la Batllia

El creador de contingut a TikTok, Taylor Reyes, ha demanat disculpes públiques aquest dijous a Gabriel Ubach després d’haver publicat un vídeo en què difonia informació errònia sobre ell. Aquesta rectificació arriba després que es fes públic que Ubach tenia la intenció de portar el cas davant la Batllia si no rebia una disculpa formal per part del jove.

“Vull demanar disculpes públicament a Gabriel Ubach”, ha afirmat Reyes en un comunicat fet públic a través de les seves xarxes socials. Segons ha explicat, “fa un parell de dies vaig publicar un vídeo en què compartia informació que en el seu moment creia que era fiable”. Tanmateix, ha reconegut que tota la informació que va difondre “va ser extreta de la intel·ligència artificial anomenada Deepsek”.

El tiktoker ha admès que no va verificar el contingut abans de fer-lo públic i ha qualificat aquest fet com “el meu gran error”. “Ara sé que tot el que vaig dir és mentida i la meva intenció mai va ser de danyar o perjudicar a Gabriel Ubach“, ha assegurat.

En aquest sentit, Reyes ha volgut expressar el seu penediment per l’episodi: “Vull demanar les meves sinceres disculpes per qualsevol dany o malentès que hagi pogut causar-li”. També ha manifestat la seva voluntat de corregir la seva actitud en el futur: “Aprenc d’aquest error i em comprometo a ser més rigorós amb la informació que compartiré d’ara endavant”.

Davant d’aquestes disculpes, Gabriel Ubach ha confirmat a EL PERIÒDIC que no continuarà amb el procediment judicial: “L’aturaré, perquè ara jo no tinc res en contra d’aquest noi”. En aquest sentit, ha recordat que les acusacions que se li atribuïen –com ara percebre quantitats desorbitades de diners de fons públics– “estaven completament fora de lloc”. Tot i això, ha volgut fer una crida a la responsabilitat: “L’únic que demanaria és que abans de llençar acusacions així, s’assegurin el tret. Sigui qui sigui, no només ell“.

Durant la seva intervenció, Ubach ha reiterat que mai ha culpat els creadors de contingut, inversors o residents estrangers de la situació actual del mercat immobiliari al país. “Jo no tinc res ni contra els youtubers, ni contra el Taylor, ni contra ningú”, ha remarcat. Segons ell, “el problema no és qui compra, sinó qui ho permet”, i ha defensat que “l’Estat hauria d’haver garantit l’accés a un habitatge digne i assequible per a la ciutadania abans d’aprovar aquesta normativa”. També ha apuntat que a altres països s’han implementat models diferenciats d’habitatge per a residents i inversors, fet que considera una assignatura pendent a Andorra.