El trànsit com a metàfora d’una mobilitat incoherent

Celebrem que el Comú i el Govern s’asseguin a la mateixa taula per pensar el futur de la mobilitat. L’estudi per habilitar tres carrils al carrer de la Unió pot ser una bona eina per descongestionar un dels punts més calents de la xarxa viària, i tota iniciativa que busqui optimitzar fluxos ha de ser benvinguda. Però aquesta voluntat d’agilitat xoca frontalment amb el desconcert que generen els nous canvis al transport públic, anunciats per al 7 de juliol i defensats amb fe cega per l’Executiu.

No es pot impulsar una mobilitat més eficient si alhora es deixa part de la ciutadania —com els veïns d’Engolasters— amb la sensació que perden servei. La planificació ha de ser holística, escoltar el territori i evitar que cada millora en un lloc impliqui un greuge en un altre. Si no, el discurs de la sostenibilitat queda atrapat en un embús de contradiccions. El repte no és moure més cotxes o més busos, sinó moure millor les persones. Amb coherència, no només amb rodes.