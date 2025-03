Polèmica davant l'especulació immobiliaria

Ubach portarà al noi de TikTok a Batllia, tot i que roman a l’espera d’una disculpa davant les crítiques

Taylor Reyes afirma que el 12% de la inversió és estrangera i que la dada prové del registre de la propietat, un organisme inexistent al Principat

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha demanat públicament una disculpa al creador de contingut Taylor Reyes, després que aquest es fes viral a TikTok amb un vídeo en què el critica durament per unes declaracions emeses en un reportatge d’una cadena espanyola sobre la crisi de l’habitatge al Principat. En el vídeo, Reyes acusa Ubach de mentir, assegurant que “només el 12% dels habitatges adquirits el 2023 pertanyen a estrangers” i que aquestes dades es poden comprovar “al registre de propietat d’Andorra” —un registre que, tal com ha recordat Ubach, no existeix al país. A més, Reyes acusa el líder sindical de ser “una titella que ataca els joves emprenedors per defensar sempre als rics” i sosté que l’USdA rep “300.000 euros anuals” de fons voltors, als quals Ubach presumptament no critica.

Davant d’aquestes afirmacions, Ubach ha respost en declaracions a EL PERIÒDIC que “nosaltres no ens hem venut mai a ningú”, i ha defensat que “mai hem culpat els YouTubers ni ningú en concret”, sinó que “la responsabilitat de l’especulació immobiliària és del Govern”. En aquest sentit, ha recordat que fa més de 15 anys que el sindicat reclama “la creació d’un registre públic i gratuït de la propietat”, una proposta que, assegura, “el Govern ha ignorat perquè no li interessa”.

Pel que fa a les acusacions de finançament, el secretari general de l’USdA ha estat taxatiu: “És absolutament fals. El sindicat actua pel benestar de la classe mitjana i treballadora andorrana”. Ubach considera que les declaracions de Reyes són “difamatòries” i ha lamentat que “no tot s’hi val en el debat públic”. Per aquest motiu, ha anunciat que el cas es posarà “en mans de la justícia”, tot i que ha deixat clar que “el que voldríem abans de tot és una disculpa i una rectificació d’aquesta persona. Com que no hi ha hagut res, nosaltres actuarem en conseqüència”.

Ubach també ha aclarit que Reyes no s’ha posat en contacte amb ell i ha assegurat que hauria estat disposat a explicar-se: “Jo no crec que la culpa sigui dels YouTubers o streamers”, ha insistit, reiterant que “la culpa és del Govern” per haver “fomentat l’especulació immobiliària amb la llei d’inversió estrangera”.

La polèmica es va originar arran d’un reportatge televisiu en què Ubach denunciava l’impacte de la pressió immobiliària al país i afirmava que “un pis que abans costava 200 o 250 mil euros, ara val 500.000 perquè venen ells i s’ho queden”, en referència als creadors de contingut establerts al país. També va defensar que “ni els creadors de contingut ni els empresaris creen la riquesa d’un país” i va proposar limitar el preu del lloguer a “vuit euros per metre quadrat”